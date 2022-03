Lazio, incursione inaspettata di Sarri a Milano: l’obiettivo è incredibile

La Lazio è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione: l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha già il mirino puntato!

Maurizio Sarri studia la Lazio del futuro: l’allenatore si aspetta un salto di qualità ed è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Il mirino si è spostato sull’Inter.

La Lazio sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi. La partita col Napoli è la perfetta rappresentazione dell’annata in corso: nonostante il gol del pareggio allo scadere, la squadra della capitale ha perso in pieno recupero. Manca qualcosa per completare il salto di qualità.

Il passaggio da Inzaghi a Sarri, come preventivabile, ha portato ad una vera e propria rivoluzione: il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3 ha causato un po’ di confusione in alcuni calciatori, ma la formazione ora sembra più convinta dei propri mezzi.

L’allenatore è al centro del progetto e la società si fida totalmente di lui e, per questi motivi, cercherà di accontentarlo in estate per cercare di compiere il definitivo salto di qualità.

Lazio, si cercano rinforzi

Il mercato di gennaio ha lasciato dei malumori, soprattutto fra i tifosi biancocelesti che si aspettavano una prima punta che ricoprisse il ruolo di vice-Immobile. A Roma, invece, è sbarcato Cabral dallo Sporting ed è stato tesserato Kamenovic, che era già in gruppo, ma non in lista.

Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Porto, la Lazio si concentrerà sul campionato. Inseguire il quarto posto è molto complicato, soprattutto dopo aver perso contro il Napoli, ma la speranza è quella di disputare nuovamente l’Europa League. Inoltre, questi mesi saranno decisivi anche in chiave mercato, poiché Sarri potrà valutare al meglio chi merita la conferma e chi no.

Non solo valutazioni interne: la Lazio si sta già guardando intorno alla ricerca di possibili occasioni di mercato da cogliere in estate. Lo sguardo, per ora, è rivolto verso un giocatore dell’Inter.

Un intreccio nel destino

Come anticipato, qualcuno lascerà la Lazio perché ritenuto un esubero, ma bisogna tener conto anche degli scontenti e dei parametri zero. È il caso di Luis Alberto, che non ha nascosto il desiderio di voler tornare in Spagna (magari al Siviglia), e di Luiz Felipe, che sarebbe molto vicino al Betis Siviglia.

Tuttavia, la Lazio è anche alla ricerca di occasioni di mercato da regalare a Sarri. L’allenatore potrebbe avere un ruolo più attivo in fase di scelta degli acquisti e avrebbe già avanzato una prima richiesta: un giocatore dell’Inter.

Non un giocatore dei nerazzurri qualunque, ma uno che la Lazio sembrava proprio averla nel destino.

Si tratta di Matias Vecino, centrocampista uruguagio che è in scadenza di contratto e che, verosimilmente, non rinnoverà il proprio accordo con i nerazzurri. Proprio lui che è risultato decisivo nella famosissima sfida fra Lazio ed Inter della stagione 2017/2018: nell’ultima giornata di quel campionato, le due formazioni si sono contese la qualificazione alla Champions League. I biancocelesti, a cui bastava un pareggio, hanno perso allo scadere con il gol di testa di Vecino, che ha permesso ai nerazzurri di vincere in rimonta per 2-3.

Vecino è il tipo di centrocampista che piace a Sarri, poiché utile in fase di interdizione e sempre presente in area avversaria con inserimenti molto pericolosi. Ad ora non risultano trattative avanzate, ma la Lazio sarebbe molto vigile sul giocatore, che ha estimatori anche in Premier League e Liga.