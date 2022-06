Ciro Immobile torna sulla questione dell’addio alla Nazionale: le sue parole sorprendono tutti

By

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è tornato a far parlare di sé per altre dichiarazioni in merito alla sua decisione di dire addio alla Nazionale Italiana: le sue parole sorprendono e dividono i tifosi a metà.

Dopo l’eliminazione dal Mondiale contro la Macedonia del Nord e le tante critiche ricevute, Ciro Immobile aveva annunciato l’addio alla Nazionale.

Uno degli attaccanti più chiacchierati di questi ultimi anni è sicuramente Ciro Immobile. L’attaccante di Torre Annunziata ha sempre nel corso della sua carriera diviso l’opinione pubblica tra chi lo considera a mani basse il miglior centravanti italiano degli ultimi anni e chi invece è convinto sia un giocatore sopravvalutato, incapace di incidere nelle partite decisive. Quello che sicuramente nessuno può contestare sono i numeri della sua carriera.

Immobile, soprattutto durante la sua esperienza alla Lazio, ha sempre fatto la differenza. Sono 182 i gol e 46 gli assist in 259 partite; inoltre in questa stagione appena conclusa ha raggiunto il suo quarto titolo di capocannoniere in Serie A: il primo italiano nella storia del campionato dietro solo a Nordahl a quota cinque. Un giocatore sempre decisivo sia con Inzaghi che con Sarri, capace di trascinare i biancocelesti a traguardi importanti.

D’altra parte le critiche su di lui arrivano da più fronti. C’è chi gli rimprovera il fatto di fare molta fatica in campo europeo, dove i difensori sono di ben altra caratura rispetto a quelli della Serie A. Poi c’è chi lo contesta per le sue prestazioni con la Nazionale Italiana: con la maglia azzurra infatti Immobile ha messo a segno solamente 15 gol in 55 partite, una media molto più bassa rispetto a quella mantenuta con la Lazio.

Le sue parole sul ritiro: ecco cosa è successo dopo l’eliminazione dal Mondiale

Al termine della partita persa contro la Macedonia del Nord, che ha impedito all’Italia di partecipare al secondo Mondiale consecutivo, Immobile è stato tra i più bersagliati della squadra. Critiche che hanno ferito l’attaccante classe 1990, che aveva annunciato anche un suo più che possibile addio alla Nazionale. Nel corso della premiazione del Leone d’Oro a Venezia, il giocatore è intervenuto per parlare del suo futuro con gli Azzurri.

Immobile ha dichiarato: “Non mi sono ritirato dalla Nazionale. L’Italia è il mio sogno da quando ero bambino. Chi non sogna di indossare la maglia azzurra e vincere soprattutto? L’emozione di vincere l’Europeo è inspiegabile ed abbiamo fatto qualcosa di straordinario e allo stesso modo abbiamo fatto una grande cavolata come quella del Mondiale che ci porteremo dentro come quella della vittoria”.

Parole quindi che smentiscono le voci di un suo addio. Immobile vuole continuare a giocare con la maglia della Nazionale e dimostrare a tutti di essere un attaccante in grado di fare la differenza in campo internazionale.