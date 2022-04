Roma – Mourinho costretto a scusarsi: “Atteggiamento sbagliato, hanno ragione”

Il tecnico portoghese è dovuto ricorrere a delle scuse ufficiali per giustificare l’atteggiamento sbagliato.

Nella sua lunga carriera José Mourinho si è distinto più e più volte per atteggiamenti non proprio condivisibili e un po’ fuori dalle righe.

Dal gesto delle manette in un Inter-Sampdoria del 2010 al gesto del Triplete dopo la vittoria a Torino contro la Juventus alla guida del Manchester United, passando per le dita negli occhi a Tito Villanova dopo una sfida tra il suo Real Madrid e il Barcellona. Comportamenti non sempre irreprensibili che spesso hanno fatto discutere il mondo intero. Questa volta però la musica è cambiata ed è Mourinho a fare un passo avanti per chiedere scusa.

Durante la trentaduesima giornata di campionato è andata in scena la sfida dello stadio Olimpico tra i padroni di casa della Roma e gli ospiti della Salernitana. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1 per i giallorossi, ma è stata tutt’altro che una sfida facile per la squadra di José Mourinho.

I granata sono infatti passati in vantaggio al 22′ della prima frazione di gara con un violentissimo destro su punizione di Ivan Radovanovic dopo il tocco di Franck Ribery e hanno anche sfiorato il raddoppio nella ripresa. Lo Special One è riuscito a ribaltare la gra grazie alle sostituzioni. L’ex Barcellona Carles Perez trova la rete del pareggio con un gran sinistro a giro da 25 metri al minuto 82, e tre minuti più tardi Smalling viene pescato in area dall’altro neo entrato Jordan Veretout, per il gol del sorpasso della Roma che vale i tre punti.

Una partita molto nervosa in cui i padoni di casa hanno anche chiesto, senza ottenerli, due calci di rigore, entrambi nel primo tempo. Il primo per una trattenuta su Mkhitaryan, il secondo per uno sgambetto su Afena-Gyan, che però avviene fuori dall’area di rigore.

Le scuse di Mou arrivano impreviste, ecco cosa è successo

Oltre alle polemiche per le mancate assegnazioni dei penalty, c’è stata anche moltissima tensione tra le due panchine dopo il gol del vantaggio della Roma. Sembra infatti che uno dei componenti della panchina giallorossa abbia reagito in maniera non consona dopo il gol gol del centrale difensivo inglese ex Manchester United, andando ad inveire contro la panchina della squadra campana.

Il diverbio ha portato i due tecnici, Mourinho e Nicola, ad un faccia a faccia nei pressi del quarto uomo. Lo Special One è intervenuto per cercare di sedare gli animi, chiedendo scusa a tutti i componenti della panchina granata.

Le scuse sono state ribadite anche ai microfoni di Dazn nell’intervista post partita: “Hanno ragione loro, come responsabile della mia panchina mi scuso per le parole non troppo belle che sono uscite dalla nostra panchina” dice il portoghese, che riconosce apertamente le mancanze della panchina giallorossa.