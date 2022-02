Mauro Icardi spende migliaia di euro per Wanda Nara: incredibile regalo di San Valentino

L’amore non conosce confini né tantomeno limiti per Mauro Icardi che per rendere felice la moglie Wanda Nara ha speso migliaia di euro per il suo regalo di San Valentino.

Sembra esser tornato definitivamente sereno nella coppia formata dal calciatore l’influencer argentina, che poco prima delle festività natalizie attraversato la profonda crisi che stava per segnare la fine del loro matrimonio.

Lo stesso Icardi ha manifestato il suo dolore nel veder la moglie soffrire a seguito di una sua azione messa in atto, la quale coinvolgeva anche la modella China Suarez, motivo per cui il suo principale obiettivo in vista della festa degli innamorati era quello di rendere felice la moglie e anche le proprie figlie.

Spese folli per Mauro Icardi

Non è la prima volta che la coppia formata da Mauro Icardi Wanda Nara fa discutere il mondo del web a seguito di eccessi ritenuti super lussuosi e raccontati nelle loro pagine social.

Molto spesso Lady Icardi ha avuto modo di conquistare la scena dei media sfoggiando degli abiti di lusso, dall’ingente valore economico, o anche effetti personali appartenenti a famosi brand di moda come nel caso della borsa Birkin da 300mila euro.

A realizzare delle spese folli in vista della festa di San Valentino questa volta è stato proprio Mauro Icardi, scegliendo un dono fuori dal comune per le donne del suo cuore.

Il regalo da 4000 euro

Ebbene sì, è questa la somma che Mauro Icardi ha speso erano ogni singolo regalo che ha realizzato in occasione della festa di San Valentino per la moglie e le due bambine nate dal loro matrimonio.

Il dono scelto dal calciatore per la moglie Wanda Nara è una shopper bag firmata Coco Chanel, con al suo interno alcune cose appartenenti alla nota casa di moda selezionate appositamente per l’influencer e le figlie. Il tutto, ovviamente, accompagnato da un infinito numero di rose rosse… in un certo qual modo Mauro Icardi ha messo in atto il San Valentino perfetto che tutte le donne vorrebbero e che Wanda Nara ha ottenuto.