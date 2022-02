Milan, nuovo nome a sorpresa per il centrocampo di Pioli

Il Milan andrà alla ricerca di un centrocampista da regalare a Pioli durante il calciomercato estivo: un nuovo nome è in orbita rossonera.

Il nuovo centrocampista sarà la priorità del mercato del Milan: i rossoneri sono alla ricerca del sostituto di Franck Kessie.

Il Milan sarà uno dei club più attivi sul calciomercato durante la prossima estate. I rossoneri, infatti, avranno bisogno di almeno due colpi per rinforzare la squadra e gli obiettivi sono già ben definiti, anche se in costante evoluzione.

Ormai data per certa, invece, la partenza di Franck Kessie: il centrocampista ivoriano non rinnoverà il suo contratto (salvo clamorose sorprese) e lascerà la squadra a parametro zero seguendo le orme di Donnarumma e Calhanoglu.

Discorso simile per Alessio Romagnoli: le probabilità di una sua permanenza sono sempre più basse e su di lui ci sarebbero gli interessi forti di Juve e Lazio (squadra di cui è tifoso dichiarato).

Intanto, un nuovo nome è entrato in orbita rossonera per il centrocampo.

Milan, obiettivo centrocampista

Come anticipato, gli obiettivi saranno almeno due: un difensore centrale e un centrocampista. Per la difesa sono già iniziati i colloqui conoscitivi per Botman, gigante olandese del Lille già cercato in inverno senza successo.

Un altro giocatore del Lille che interessa al Milan è Renato Sanches, centrocampista portoghese ex Bayern che negli ultimi due anni sta giocando nuovamente ad alti livelli dopo una parentesi più buia allo Swansea. Anche per lui è stato fatto un sondaggio al fotofinish per anticipare il suo arrivo, ma l’esito è stato negativo.

Tuttavia, il Milan continua a guardarsi intorno per cercare eventuali occasioni di mercato. Una di queste potrebbe essere Tommaso Pobega, centrocampista già di proprietà dei rossoneri e attualmente in prestito al Torino. In estate rientrerà alla base e non è da escludere che, questa volta, possa restarci definitivamente.

Intanto, nelle ultime ore, il mirino si sarebbe spostato su un altro centrocampista che gioca in Serie A.

Milan, ritorno di fiamma per Veretout

Il Milan sarebbe nuovamente sulle tracce di Jordan Veretout. Il centrocampista francese è stato vicino ai rossoneri quando giocava nella Fiorentina (sotto la guida di Pioli), ma le richieste molto elevate dei viola hanno fatto saltare la trattativa.

Alla Roma ha avuto alti e bassi, ma nell’ultimo periodo sta perdendo posizioni nelle gerarchie. L’arrivo di Sergio Oliveira, infatti, gli ha tolto dello spazio, visto che Mourinho gli preferisce spesso il portoghese in coppia con Cristante.

Le richieste del club giallorosso potrebbero essere alla portata, visto che l’obiettivo primario è quello di sfoltire la rosa: a €20 milioni si potrebbe chiudere l’accordo.

Ad ora non è stata avviata una trattativa, visto che il Milan non vuole prendere questa decisione importante con molta fretta. Tuttavia, se ci dovessero essere difficoltà per arrivare a Renato Sanches, il nome di Veretout potrebbe tornare di moda.