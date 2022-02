Colpo sensazionale per il Real Madrid: si aggiudica un top player!

Florentino Perez vuole costruire un dream team per le prossime stagioni: dopo Mbappé, ecco pronto un altro colpo sensazionale!

Il Real Madrid, dopo qualche anno di assestamento per la perdita alcuni big, è pronto a ritornare la squadra più forte del mondo. Il ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina delle Merengues ha riportato serenità nel club, e ora il suo presidente è pronto ad accontentarlo con acquisti di livello incredibile.

Il Real Madrid vuole tornare presto a essere la squadra da battere per eccellenza. Florentino Perez non vuole badare a spese e al termine di questa stagione regalerà ai tifosi un colpo sensazionale: l’acquisto di Kylian Mbappé. L’attaccante francese arriverà a parametro zero dal PSG, ma il Real Madrid gli garantirà uno stipendio shock da 50 milioni di euro a stagione.

Con Mbappé e Vinicius Jr la squadra spagnola avrà per i prossimi anni uno degli attacchi più veloci e imprevedibili del panorama mondiale. Il centrocampo invece, nonostante gli anni passino, rimane sempre e comunque il reparto chiave della squadra. Casemiro, Kroos e Modric continuano a fare la differenza, mentre il giovanissimo ma futuro campione Camavinga sta sempre più entrando nei meccanismi.

Il reparto da migliorare di più è probabilmente la difesa e Perez è pronto per un altro grande investimento. L’obiettivo è un giocatore del Liverpool, tra i top al mondo nel suo ruolo: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE –> Cristiano Ronaldo a secco di gol: il suo futuro è ancora nei Red Devils?

Qualità e atletismo, caratteristiche da Real Madrid

Gli attuali terzini destri del Real Madrid sono Daniel Carvajal e Lucas Vazquez. Il primo è stato per un periodo uno dei migliori al mondo, ma i tanti problemi fisici accusati nel corso della sua carriera ne hanno un po’ minato la continuità. Vazquez, nonostante sia un esterno di ottimo valore, non ha lo status dei top. Inoltre entrambi hanno superato i 30 anni e il Real Madrid vuole cautelarsi con un giovane che ha già dimostrato di essere un campione.

Si tratta ovviamente di Trent Alexander-Arnold, il terzino destro tuttofare del Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds non vorrebbero in alcun modo privarsi del loro futuro campione, ma il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Liverpool, potrebbe accettare di intraprendere una nuova sfida per la sua carriera. Alexander-Arnold ha già vinto una Champions League da protagonista nonostante i soli 23 anni, e la base d’asta non sarà mai inferiore ai 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE –> Chi è Kokcu, il gioiello del Feyenoord che potrebbe arrivare in serie A

Perez potrebbe alla fine decidere di investire questa somma sia per il presente che per il futuro, regalando ad Ancelotti un altro colpo di livello assoluto.