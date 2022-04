Ilary Blasi shopping super lussuoso: avete visto la sua borsa?

Ilary Blasi avvistata durante un lungo pomeriggio di relax per le vie di Roma… intenta a fare shopping. Immagini che hanno lasciato i fan senza parole.

Non è la prima volta che Ilary Blasi diventa protagonista della scena grazie alla pubblicazione di scatti rubati che ne raccontano alcuni momenti di relax in giro per negozi e non solo, dato che molto spesso a far discutere troviamo anche alcuni capi ed accessori sfoggiati dalla conduttrice in campo televisivo e social.

Nel corso delle ultime ore, infatti, a tenere banco nel mondo del web degli scatti rubati che ritraggono la Blasi con indosso un look esclusivo intenta a fare shopping extralusso nel cuore di Roma.

Shopping sfrenato per Ilary Blasi

A raccontar il pomeriggio di relax che Ilary Blasi si è concessa è stata la rubrica Look da Vip di TgCom24, attraverso una lunga serie di foto che hanno mostrato step by step l’avvistamento della moglie di Francesco Totti.

In particolar modo, Ilary Blasi è stata avvistata nei presso della boutique Chanel intenta a fare shopping, definita dal popolo del web ‘shopping extralusso’ dato il famosissimo brand di riferimento. Cosa abbia acquistato la moglie di Francesco Totti è un mistero, ma a conquistare la scena è stata la borsa sfoggiata per l’occasione.

Avete visto la borsa di Ilary Blasi?

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo le foto pubblicate dal portale Look da Vip e che non è passata inosservata. Si tratta, quindi, di una borsa firmata, non a caso, Chanel!

La bag in questione è in total black e caratterizzata da una catena in color oro, perfetta per un look sportivo come quello sfoggiato da Ilary Blasi per l’occasione e che subito ha conquistato i fan della conduttrice dell’Isola dei Famosi e gli appassionati del noto brand di moda Chanel.