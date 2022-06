Mertens – Cambia tutto, ecco la clamorosa svolta nella trattativa: la chiusura si avvicina

Continua a far discutere e non poco la questione relativa al futuro di Dries Mertens: nelle ultime ore è però emerso un dettaglio che potrebbe cambiare tutto.

Il calciatore belga dovrà decidere se accettare la proposta di rinnovo al ribasso del Napoli oppure se tentare una nuova avventura in un altro club di Serie A.

Il 30 giugno si avvicina e molti giocatori in scadenza di contratto non hanno ancora deciso il loro futuro. Tra i top di questa categoria c’è anche Dries Mertens, il miglior marcatore di tutti i tempi del Napoli con 148 gol. Il 35enne di Leuven è a un viatico molto importante della sua carriera: scegliere se continuare e finire probabilmente la sua avventura da calciatore con la maglia azzurra, oppure tentare una nuova esperienza (possibilmente ancora in Serie A).

Nonostante l’età avanzata, Mertens ha dimostrato di poter fare ancora la differenza nel nostro campionato. Solamente in questa stagione ha infatti messo a segno 11 gol, che si vanno a sommare a quello in Coppa Italia contro la Fiorentina e a quello in Europa League contro il Legia Varsavia. Per questo motivo le richieste anche da parte di club importanti non mancano, pronti ad accogliere un giocatore capace anche di cambiare i match a partita in corso.

Il cuore di Mertens lo spingerebbe a restare a Napoli, ma la proposta di rinnovo recapitata da De Laurentiis è molto bassa. Il presidente partenopeo vuole abbassare il monte ingaggi e avrebbe proposto al belga un rinnovo di un altro anno a poco più di 1,5 milioni di euro a stagione. Molto distante dalla richiesta del giocatore che chiederebbe un contratto biennale da 2,4 milioni di euro + 1,6 milioni alla firma.

Mertens abbassa le proprie pretese economiche: ecco le nuove richieste

La verità è che un lieto fine nella trattativa tra il Napoli e Mertens quasi sicuramente non ci sarà. L’attaccante belga sa di non avere più un ruolo centrale all’interno della squadra e il feeling con il presidente De Laurentiis è ai minimi termini. Con grande rammarico, avrebbe già deciso di cambiare pagina e iniziare una nuova avventura. Dopo un approccio che sembra definitivamente naufragato con la Lazio, Mertens sarebbe ora a un passo da giocare per la Roma di Mourinho nella prossima stagione.

L’allenatore portoghese starebbe convincendo il giocatore ad accettare la proposta dei giallorossi, con cui sicuramente troverebbe più spazio. Per questo motivo gli agenti avrebbero abbassato sensibilmente le pretese economiche su cui avevano impostato la trattativa con il Napoli. Le nuove richieste non sarebbero comunque inferiori ai 3,5 milioni di euro, a meno che non ci siano delle clausole vantaggiose per un prolungamento di un’altra stagione. La Roma starebbe trattando e non è da escludere che l’intesa possa già arrivare nei prossimi giorni.

Insomma, la priorità di Mertens è stata e sarà sempre per il Napoli, ma se nulla dovesse cambiare nella proposta di De Laurentiis ecco la Roma sarebbe la candidata numero uno per assicurarsi le sue prestazioni in futuro.