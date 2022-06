Milan – Maldini chiude un altro acquisto: i tifosi impazziscono sul web, non possono crederci!

Il Milan ha chiuso la trattativa per un giocatore che dalla prossima stagione sarà interamente di proprietà dei rossoneri. Tanti dei meriti sono di Paolo Maldini, acclamato dai tifosi sul web.

La dirigenza rossonera vuole regalare a Stefano Pioli una rosa già quasi al completo in vista del ritiro estivo previsto per i primi di luglio. Una delle richieste del tecnico Campione d’Italia è stata subito esaudita.

Il calciomercato sta entrando nel vivo e le big di Serie A vogliono anticipare i tempi per trovarsi nella migliore condizione possibile a inizio stagione. Una delle squadre più attive è sicuramente il Milan fresco vincitore dello scudetto. Dopo aver risolto la questione legata al passaggio di proprietà, i rossoneri vogliono mettere a disposizione di Pioli una squadra in grado di migliorarsi ancora nella prossima annata.

Paolo Maldini è già al lavoro per cercare di regalare al suo tecnico una rosa quanto più al completo in vista dell’inizio del ritiro estivo previsto per il 2 luglio. Il primo annuncio ufficiale dovrebbe essere quello di Divock Origi, il cui annuncio arriverà nei prossimi giorni. Si tratta dell’ennesimo colpo intelligente della dirigenza rossonera che porterà a Milanello un giocatore ancora relativamente giovane ma con tanta esperienza internazionale, oltretutto a parametro zero.

È attesa a giorni anche l’ufficialità di Renato Sanches, che andrà a sostituire il partente Kessié, per una cifra tra i 15 e i 20 milioni. Gli altri obiettivi sono quelli noti: in difesa il preferito è Botman, ma se la trattativa non dovesse andare a buon fine si virerà su Bremer. Sulla trequarti i nomi più caldi sono quelli di Zaniolo e De Ketelaere, ma non sono da escludere future opportunità che il calciomercato potrà regalare.

Il Milan ottiene lo sconto che cercava: riscattato uno dei leader dello spogliatoio

Oltre ai calciatori in entrata, il Milan è concentrato anche sul blindare i giocatori protagonisti della cavalcata scudetto. Sono già pronti e verranno annunciati a breve i rinnovi della diga difensiva rossonera composta da Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Chi ha intenzione di giocare ancora un’altra stagione è poi Zlatan Ibrahimovic, che firmerà un prolungamento con una parte fissa simbolica e dei bonus legati ai risultati ottenuti. Rimarrà al Milan anche un altro giocatore che quest’anno ha convinto tutti i tifosi rossoneri: Alessandro Florenzi.

Il terzino della Nazionale Italiana, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, sarà confermato anche per la prossima stagione. I rossoneri pagheranno una cifra inferiore rispetto a quella concordata con i giallorossi per il riscatto: si parla di circa 2,7 milioni di euro. Un esborso quasi irrisorio per un giocatore che oltre alle 24 presenze e i 2 gol segnati ha avuto un importante ruolo di leader dello spogliatoio. Florenzi in una sola stagione ha già conquistato tutti i tifosi rossoneri per la sua personalità. Un giocatore duttile, esperto e carismatico che sarà sicuramente utile a Pioli anche per la prossima annata.

I meriti sono di Maldini e Massara, che hanno dato fiducia a un giocatore che nelle ultime stagioni sembrava non volere più nessuno. Florenzi ha ricambiato fornendo sempre prestazioni all’altezza e guadagnandosi una meritata permanenza.