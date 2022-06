Inter – Il colpo a sorpresa del top player sbanca i social: la foto diventa virale tra i tifosi

By

In casa Inter colpo a sorpresa di un top player che ha postato tutto sui social, lo scatto è già virale tra i tifosi.

In attesa i nerazzurri tornino al lavoro il calciomercato prende vita delineando nuovi scenari, tra questi potrebbe esserci l’addio di un top player.

Una stagione tutt’altro che da dimenticare per l’Inter, sfuggito lo Scudetto all’ultima curva ma la squadra di Inzaghi è riuscita a portarsi a casa comunque due titoli: Supercoppa e Coppa Italia.

Discorso dunque solo rimandato alla prossima stagione, nel frattempo il protagonista è la sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri sono molto attivi Dybala, Lukaku e Bremer sono solo alcuni dei nomi che in queste settimane stanno facendo sognare i tifosi, i quali si sono espressi anche sul mercato in uscita con un messaggio molto chiaro rivolto alla proprietà: Skriniar, Lautaro e Bastoni non si toccano.

I tre giocatori dalle loro dichiarazioni hanno espresso il desiderio di voler continuare con la beneamata. Staremo a vedere come cambierà la rosa in vista della nuova stagione, intanto un calciatore consolida il legame con la città di Milano.

L’evento mostra il legame strettissimo con la città: un indizio sul futuro?

Una nuova attività ha aperto nel cuore della città meneghina, più precisamente in Brera. Una scelta che ricorda molto il legame che Javier Zanetti ha stretto con Milano quando aprì il suo ristorante, il Botinero, in questa zona.

Una scelta che hanno voluto fare anche altri due argentini: Lautaro Martinez e la sua compagna Agustina Gandolfo, in settimana hanno inaugurato il loro ristorante chiamato Coraje.

Alla presentazione erano presenti amici e compagni di squadra con i quali ha condiviso foto e video della serata sui social. Il Toro non sembra preoccupato delle insistenti voci di mercato che lo danno come possibile sacrificato.

Già in più occasioni l’attaccante argentino ha espresso il desiderio di rimanere in nerazzurro e a Milano, città che lo ha visto diventare uomo, padre e ora proprietario di un ristorante. Ora sarà compito della società fare di tutto per trattenere un top player del suo calibro senza doverlo sacrificare.