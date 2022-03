Milan, mossa a sorpresa di Maldini: il nome del nuovo bomber è una vecchia conoscenza

Il Milan è una delle squadre più attive della Serie A sul calciomercato: il centravanti voluto da Paolo Maldini può far sognare i tifosi rossoneri.

L’età anagrafica di Ibrahimovic e Giroud costringerà il Milan a operare nel prossimo calciomercato per regalare a Pioli un altro attaccante centrale di assoluto valore. I nomi sulla lista di Maldini sono tanti, ma il preferito del direttore tecnico è una vecchia conoscenza dei rossoneri.

Il Milan sarà sicuramente una delle protagoniste del prossimo calciomercato, che avrà inizio una volta terminata la stagione in corso. Molto dipenderà anche dall’obiettivo che la squadra di Pioli raggiungerà a fine anno, ma in ogni caso la società interverrà senza ombra di dubbio per alzare il livello della squadra.

Dopo non aver concluso l’operazione nel mercato di gennaio, Paolo Maldini proverà a chiudere la trattativa per portare a San Siro Sven Botman, difensore centrale del Lille. Inoltre, con l’addio di Kessié, il Milan dovrà fare qualcosa anche in mezzo al campo e al momento il favorito sembra un altro giocatore della squadra francese, Renato Sanches. Sulla trequarti i rossoneri potranno contare sull’apporto di Yacine Adli, che arriverà in Italia dopo il prestito annuale al Bordeaux.

Resta da capire la situazione inerente al futuro di Ibrahimovic, ma in ogni caso il Milan andrà a rinforzarsi anche in un ruolo fondamentale per il gioco di Pioli: il centravanti.

Milan, una mossa intelligente nel rapporto qualità-prezzo

Così come è stato con l’acquisto di Giroud, il Milan vuole assicurarsi un attaccante funzionale alla squadra e con esperienza internazionale. La politica di Elliott e dei dirigenti rossoneri guarda sempre molto attentamente al rapporto qualità-prezzo, e anche questa volta sarà così. L’occasione giusta arriva nuovamente dalla Premier League e Maldini non vuole lasciarsela sfuggire.

Si tratta di Divock Origi, attaccante belga classe ’95 di proprietà del Liverpool. Jurgen Klopp in questa stagione non gli ha concesso grande spazio e per questo motivo sarebbe intenzionato a cambiare aria. Origi è una vecchia conoscenza del Milan: infatti è stato autore del gol del definitivo 1-2 nell’ultima partita giocata dai rossoneri in Champions League in questa stagione. Dotato di grande tecnica e velocità ma anche senso del gol, è considerato da Maldini l’attaccante ideale per la prossima stagione. Origi, che è molto stuzzicato dall’idea di un’esperienza in Serie A, arriverebbe a parametro zero visto che il suo contratto con il Liverpool termina giugno 2022.

L’attaccante belga, nonostante le poche presenze in questa stagione, vuole rimettersi in gioco ad alti livelli e il Milan potrebbe essere la scelta giusta per il suo futuro.