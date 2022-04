Milan – Proposta shock di Ancelotti: scambio incredibile con il Real Madrid

Carlo Ancelotti sta fortemente tentando il Milan con uno scambio veramente irrinunciabile. Lui vuole uno dei pupilli di Pioli, ma la contropartita è veramente a quattro stelle: i tifosi già sognano.

L’asse Milan-Real Madrid già in passato è stato protagonista di scambi eccellenti e la storia potrebbe ripetersi nuovamente. Le due società sono in ottimi rapporti e potrebbero raggiungere l’intesa definitiva in breve tempo.

Quello tra Milan e Real Madrid è uno dei sodalizi più duraturi della storia del calcio, tanto che molti campioni hanno avuto il privilegio di giocare in entrambe le squadre nel corso della loro carriera. Tra i più influenti ci sono stati sicuramente i brasiliani: Kakà, Emerson, Redondo e Ronaldo sono stati solo alcuni ad aver vestito la maglia rossonera e quella bianca del Real Madrid. Tra quelli più recenti ci sono sicuramente da nominare Theo Hernandez e Brahim Diaz, quest’ultimo ancora di proprietà delle Merengues.

Entrambe le squadre stanno cercando di rinforzarsi per la prossima stagione e sono disposte a trattare tra di loro visti gli ottimi rapporti. Il Milan avrebbe sicuramente bisogno di rinforzi nella zona offensiva del campo. Le difficoltà incontrate nelle ultime settimane a fare gol hanno attivato Maldini e Massara sul mercato per cercare di colmare questa lacuna. Il Real Madrid invece, vista l’età avanzata del trio magico Casemiro-Kroos-Modric, avrebbe bisogno di forze fresche a centrocampo.

Un ruolo fondamentale in questo negoziato ce l’ha sicuramente Carlo Ancelotti, un altro dei grandi ex. L’allenatore italiano è stato l’ultimo a vincere in Europa con i rossoneri e quest’anno vuole riportare ancora una volta il Real sul tetto del mondo.

LEGGI ANCHE –> Mourinho – Avete visto il suo gesto? Sono rimasti tutti a bocca aperta | VIDEO

Un fuoriclasse offerto al Milan, ecco la risposta di Maldini

Nelle ultime settimane il Milan ha mostrato una solidità difensiva molto importante nonostante i numerosi infortuni. Il vero problema è stato rappresentato dalla mancanza di qualità e precisione nell’ultima porzione di campo. Il netto calo di rendimento di Brahim Diaz, Messias e Saelemaekers in particolar modo hanno pesato sulla concretezza offensiva della squadra di Pioli. Chi certamente non pecca di giocatori di qualità è il Real Madrid, che sarebbe disposto a mettere sul piatto un fuoriclasse dal punto di vista della tecnica.

Si tratta di Eden Hazard, considerato solo qualche anno fa come tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Dal suo approdo al Real Madrid il calciatore belga non è però più stato in grado di replicare le prestazioni che lo avevano consacrato al Chelsea. All’età di 31 anni, Hazard potrebbe decidere di cambiare nuovamente aria e rimettersi in gioco in un campionato come la Serie A. Il Real Madrid lo cederebbe al Milan, ma solamente in cambio di un giocatore che piace moltissimo a Carlo Ancelotti: Sandro Tonali. Il classe 2000 ha sorpreso tutti per la personalità dimostrata in questa stagione, nonostante il suo primo anno al Milan non fosse stato per nulla positivo. Maldini però non vuole privarsi per nulla al mondo del classe 2000 e avrebbe rispedito al mittente la proposta.

LEGGI ANCHE –> Milan – Stagione finita per Ibrahimovic, l’annuncio drammatico: “Il Milan non può più contare su di lui”

Il Milan ha quindi per ora alzato un muro, ma non è detto che la trattativa non possa sbloccarsi nelle prossime settimane, magari con altre contropartite tecniche.