Milan, altro che rinnovo per Romagnoli! La notizia che manda su tutte le furie i tifosi

Alessio Romagnoli sarà uno dei nomi caldi del mercato estivo. Il difensore è vicino a lasciare il Milan a parametro zero per giocare in un altro club: la notizia farà infuriare i tifosi.

Com’è ben noto, il Milan è da tempo alla ricerca di un difensore, sia per i tanti infortuni subiti in questa stagione che per le partenze imminenti di alcuni giocatori. Alessio Romagnoli è uno di questi: il difensore e capitano rossonero si prepara a salutare clamorosamente San Siro la prossima estate.

Il Milan non sta attraversando un momento semplice: i rossoneri non hanno più la forma di qualche settimana fa e sembrano un lontano ricordo della loro versione migliore. Tuttavia, la classifica non è ancora compromessa, in quanto anche i cugini interisti stanno arrancando tra pareggi e sconfitte.

Il pareggio contro l’Udinese (1-1) nell’ultima giornata di campionato ha fatto sì che il Napoli raggiungesse il Diavolo al primo posto. Quella di venerdì scorso è stata una partita ricca di polemiche, che anche lo stesso Romagnoli ha voluto commentare dicendo la sua e non risparmiandosi con delle dichiarazioni al veleno.

Milan, senti Romagnoli

La gara contro l’Udinese si è tinta di polemiche per via di alcune chiamate dubbie dell’arbitro Marchetti, soprattutto in occasione del gol di Udogie: il difensore friuliano avrebbe deviato il pallone in porta con il braccio, pareggiando il conto per i suoi.

Una beffa per il Milan, che a Romagnoli non è andata giù. Nel post-partita il difensore ha commentato così l’accaduto: “È strano che col VAR, che è stato messo per fare chiarezza, ci sono questi errori, anche perché secondo tutti, anche secondo Udogie, l’ha presa di mano. Il VAR, con le telecamere che ha a disposizione, doveva dare una grande mano”

Il futuro di Romagnoli

Ma a fare scalpore non sono solamente le sue parole, ma anche le notizie riguardanti il suo futuro. Il difensore rossonero con ogni probabilità lascerà il club in estate, non rinnovando il suo contratto che lo vede legato al Milan fino a giugno 2022.

I tifosi rossoneri non saranno felici di sapere che la Lazio sarebbe in forte pressing su di lui. Sarri e la dirigenza biancoceleste, per farsi perdonare dopo una stagione di mercato invernale deludente, faranno di tutto per portare Romagnoli all’Olimpico a partire dalla prossima estate.

Tocca attendere prima di avere scenari definiti a riguardo, ma il suo futuro appare sempre più lontano da San Siro.