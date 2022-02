Spese Folli per Marco Verratti: un rifugio da milioni di euro | Dove si trova

Nel corso degli anni i calciatori di tutto il mondo ci hanno abitato a spese folli, ma Marco Verratti questa volta ha messo a segno un colpo da maestro in equiparabile. Il calciatore ha ricercato per sé un rifugio fa migliaia di euro!

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo, in questi anni sono stati numerosi calciatori che hanno messo a segno delle spese folli che hanno fatto discutere i loro fan e non solo… un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dalla borsa che Francesco Totti e Mauro Icardi hanno regalato alle rispettive signore, una Birkin dal valore di ben oltre 300.000 euro.

Non è stato da meno Marco Verratti, un esempio pratico in questo caso è rappresentato dal collier con Oltre tremila diamanti che la moglie ha indossato il giorno dell’oro matrimonio. Il calciatore recentemente ha fatto anche un altro tipo di investimento che gli ha permesso di aggiudicarsi un primato che segnerà in tal senso la storia.

Altro che spese folli per Marco Verratti

Poco dopo il successo riscosso agli Europei 2020 Marco Verratti ha dominato le scene della cronaca rosa internazionale grazie al bellissimo matrimonio celebrato nel cuore della Francia, realizzando così il sogno d’amore condiviso con Jessica Aidi. Nozze da sogno per il quale il calciatore del Paris Saint Germain non ha badato di certo a spese… ma, attenzione, perché a quanto pare Verratti ha deciso di non badare a spese neanche qualche settimana fa quando ha messo in atto un investimento che ha lasciato i tifosi senza parole.

Marco Verratti è stato il primo ad aver investito nel metaverso, in particolar modo il calciatore del Paris Saint Germain ha comprato una delle 25 isole digitali che sono state messe in vendita su The Sandox da Exclusible, ovvero il marketplace specializzato in Nft di lusso.

LEGGI ANCHE -> Milan, altro che rinnovo per Romagnoli! La notizia che manda su tutte le furie i tifosi

LEGGI ANCHE -> Giulia Amodio, la paura dei fan agli sgoccioli della gravidanza: ecco come sta

Un investimento da milioni di euro per Verratti

Ebbene sì si tratta di un investimento cospicuo che Marco Verratti ha deciso di mettere in atto non molte settimane fa, come ripota anche il magazine a Forbes, anche se al momento non e v ben chiaro quanto davvero abbia investito economicamente il calciatore.

In particolar modo, qui è possibile leggere anche le dichiarazioni di Marco Verratti che sul metaverso ha affermato: “Ho deciso di investire nel metaverso perché mi piace anticipare quello che un giorno diventerà di uso comune. Per esempio, qualche anno fa, nessuno avrebbe mai immaginato che il cellulare sarebbe diventato un oggetto indispensabile. Anzi, era un lusso per pochi”.