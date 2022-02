Milan rinnovo clamoroso! La notizia spiazza i tifosi dopo l’annuncio dell’addio

Il Milan sorprende tutti rinnovando il contratto ad un giocatore che si pensava in partenza. La clamorosa trattativa renderà di certo felici i tifosi rossoneri.

Dopo mesi di incertezze, ci siamo: il giocatore in questione e il Milan hanno deciso di continuare il proprio percorso assieme anche nella prossima stagione. La volontà è la stessa per ambe parti: continuare a trionfare assieme.

Il Milan vuole restare concentrato sul campionato: i rossoneri, reduci dal pareggio contro l’Udinese, nelle prossime settimane si giocheranno una gran parte di scudetto con Inter e Napoli come dirette avversarie al titolo. Pioli vuole ritrovare la forma migliore di un Diavolo attualmente sottotono, che nelle ultime due uscite si è fermato solo alla conquista di due punti, invece dei sei possibili.

Per ritrovare fiducia e buonumore in casa Milan si sta pensando ad un rinnovo di contratto che renderebbe di certo felici i tifosi. Fino a poco tempo il rapporto tra il giocatore in questione e il club rossonero sembrava destinato al capolinea al termine di questa stagione. Tuttavia, così non sembra, ma al contrario al giocatore verrà proposto un rinnovo di contratto.

Milan, il giocatore resterà per un altro anno

Nel mese di marzo il Milan inizierà a parlare della trattativa con il giocatore, ma le volontà di quest’ultimo e del club sembrano chiare: continuare la propria strada assieme.

Il giocatore che il Milan avrebbe intenzione di rinnovare è Zlatan Ibrahimovic. Sia il Milan che Zlatan vorrebbero prolungare il contratto di un anno, per valutare di stagione in stagione la sua forma fisica, che deve essere al top per garantirgli le prestazioni a cui solitamente è abituato.

I rossoneri stanno pensando alla formula ideale per il rinnovo: lo scopo sarebbe quello di offrire ad Ibra uno stipendio inferiore rispetto a quello percepito attualmente, tenendo in considerazione, però, dei bonus legati alle presenze e al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.

Milan, l’altra incognita

Sempre più lontano invece Kessie, le cui speranze di rinnovo sono praticamente nulle. Il Milan al suo posto ha già fissato Adli dal Bordeaux, ma i rossoneri starebbero pensando ad ulteriori innesti.

L’ulteriore nome emerso sarebbe quello di Renato Sanchez, centrocampista portoghese del Lille ed ex Bayern Monaco, che in questa stagione sta convincendo tutti.