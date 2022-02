Milan, soldi risparmiati per giugno: ecco il bomber voluto da Pioli

Il Milan è stata la vera delusione di questo calciomercato: Maldini ha preferito risparmiare per regalare a Pioli un attaccante con potenziale incredibile.

Nonostante l’acquisto del giovanissimo Lazetic, il Milan è alla ricerca di un attaccante pronto a giocare ad alti livelli. Ibrahimovic e Giroud non danno più le garanzie fisiche di un tempo e per questo motivo Pioli avrebbe fatto un nome a sorpresa alla sua dirigenza.

Il calciomercato invernale del Milan ha lasciato i tifosi rossoneri delusi, visti i mancati rinforzi per il finale di stagione. Mentre la Juventus si rinforzava con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, e l’Inter con quello di Gosens, il Milan ha ripiegato solamente sul giovane Lazetic. La strategia di Maldini è stata quella di risparmiare in questo mercato di riparazione dove le occasioni erano poche, per poi intervenire pesantemente a giugno.

Molto dipenderà anche dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League, che come l’anno scorso si deciderà nelle ultime giornate di campionato. Il Milan ha solo il campionato e la Coppa Italia su cui concentrarsi, e per questo motivo Maldini ha ritenuto che la rosa attuale fosse in grado di affrontare questi due impegni fino al termine della stagione.

Pioli vuole un bomber giovane ma che possa già dire la sua ad alti livelli: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE –> Mercato finito, ma non per loro: ecco gli svincolati d’oro che fanno gola a tutti

L’attaccante sponsorizzato da Ibrahimovic

Se il Milan dovesse riuscire a raggiungere la Champions League per il secondo anno di fila, ecco che Elliott darà il via libera a un investimento importante per un bomber. Sulla lista di Maldini c’erano vari nomi: Gianluca Scamacca piace tanto al Milan, ma è richiesto da tante altre squadre europee e italiane, compresa l’Inter che sembra in pole. Un altro giocatore sondato è stato Jonathan David del Lille, ma il club francese non vuole farlo partire nella prossima sessione di mercato. L’obiettivo numero uno però è stato sempre un giocatore sponsorizzato da Ibrahimovic, che in comune con lui ha la nazionalità.

L’attaccante che il Milan proverà a prendere a tutti i costi a giugno è Alexander Isak. il giovane svedese classe ’99 gioca attualmente nella Real Sociedad e ha tutte le caratteristiche volute da Pioli. Un giocatore veloce, alto e con tecnica, ma anche con un importante senso del gol. In Liga nella scorsa stagione ha messo a segno ben 17 gol, mentre quest’anno è fermo a otto gol stagionali. La valutazione della Real Sociedad è di almeno 40 milioni e il Milan dovrà battere la concorrenza di molte big europee.

LEGGI ANCHE –> Serie A, che balzo per la Juve! Ecco la classifica delle rose più costose dopo il calciomercato

La voglia di Isak di vestire la maglia rossonera potrebbe alla fine fare la differenza. Sta di fatto che con un colpo del genere i tifosi si dimenticherebbero presto del povero calciomercato invernale di appena concluso.