Calciomercato invernale, i 10 acquisti più costosi d’Europa

Nonostante la crisi nel mondo del calcio a causa della pandemia, molte squadre in Italia e in Europa non hanno badato a spese facendo colpi multimilionari.

Un calciomercato invernale che doveva regalare poche emozioni, si è rivelato invece molto oneroso per molte big europee. Oltre alla solita Premier League, anche la Serie A ha fatto registrare colpi importanti sia in entrata che in uscita: ecco i dettagli.

Ecco qui la classifica dei dieci colpi di mercato più costosi, partendo dalla decima posizione fino ad arrivare alla prima. La classifica esclude i bonus e comprende solo la parte fissa e le commissioni dei trasferimenti a titolo definitivo. Tra le protagoniste una top squadra della Serie A: ecco i dettagli.

10) Julian Alvarez

Il talento esploso al River Plate sotto la guida di Gallardo ha attirato l’interesse del Manchester City di Guardiola che lo ha acquistato per 17 milioni di euro. Alvarez, cercato anche da club italiani, rimarrà comunque in Argentina fino al termine della stagione.

9) Rodrigo Bentancur

Il centrocampista della Juventus è stato ceduto a titolo definitivo al Tottenham di Antonio Conte per una cifra di 19 milioni di euro complessivi.

8) Yuri Alberto

Lo Zenit di San Pietroburgo ha acquistato il promettente attaccante brasiliano classe 2001 dall’Internacional per 20 milioni di euro.

7) Vitaliy Mykolenko

Il giovane terzino sinistro ucraino Mykolenko è passato dalla Dynamo Kiev all’Everton del nuovo allenatore Lampard per l’importante cifra di 23,5 milioni di euro. Da segnalare per i Toffees anche gli acquisti in prestito di Dele Alli e Van De Beek.

6) Chris Wood

L’attaccante neozelandese Chris Wood (30 anni) ha cambiato casacca in Premier League passando dal Burnley al ricchissimo Newcastle del fondo PIF per l’altissima cifra di 30 milioni di euro.

5) Lucas Digne

L’Aston Villa si è aggiudicato per l’importante somma di 30 milioni di euro il terzino sinistro Lucas Digne dall’Everton. Il francese ex Roma era seguito molto da vicino anche dall’Inter prima di virare su Gosens.

4) Bruno Guimaraes

Ancora il Newcastle protagonista con l’acquisto di Bruno Guimaraes dal Lione per 42 milioni di euro. Il talento brasiliano va a rinforzare una squadra in difficoltà in Premier League ma che punta ad arrivare a breve ai vertici del calcio europeo.

3) Luis Diaz

Sull’ultimo gradino del podio c’è il grande colpo del Liverpool, che si è assicurato dal Porto le prestazioni del fenomeno colombiano Luis Diaz per 45 milioni di euro.

2) Ferràn Torres

Il giovane spagnolo Ferràn Torres lascia il Manchester City di Guardiola per il Barcellona di Xavi. I catalani per il classe 2000 hanno investito l’importante cifra di 55 milioni di euro.

1) Dusan Vlahovic

Il colpo più costoso di questo calciomercato è quello della Juventus, che ha acquistato dalla Fiorentina Dusan Vlahovic per la cifra monstre di 81,5 milioni di euro.

Non essendo inclusi i prestiti con diritto o obbligo di riscatto, sono esclusi dalla classifica colpi come quello di Kulusevski al Tottenham (operazione complessiva da 54 milioni di euro) o Ndombele al Lione (diritto di riscatto a 65 milioni di euro).