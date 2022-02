Amadeus, l’incredibile storia che lega il figlio a José Mourinho

Amadeus, conduttore amatissimo dal pubblico, e che in queste ore sta riscuotendo un grandissimo successo sul palco dell’Ariston per il settantaduesimo Festival di Sanremo… eppure, in pochi conoscono forse l’incredibile storia che lo collega a José Mourinho, attuale allenatore della Roma.

La passione per il calcio è un tema molto delicato per Amadeus, come nel caso di tanti altri personaggi televisivi che seguono con grande passione il campionato di Serie A. Chi ha avuto modo di conoscere negli anni l’attuale conduttore e direttore artistico di Sanremo 22 sa benissimo che, da anni e anni, Amadeus è tifosissimo dell’Inter, una passione che ha trasmesso anche al figlio adolescente ma… il quale, differentemente dal padre, ha anche un altro tipo di legame con questo sport e la squadra tifata da entrambi.

Tutto, quindi, ruota attorno a José Mourinho e il tutto non è assolutamente casuale. Si tratta, quindi, di un’incredibile storia raccontata proprio al conduttore Amadeus.

Amadeus e José Mourinho… l’incredibile storia

Per i tifosi dell’Inter, Amadeus compreso, è impossibile dimenticare gli anni del Triplete nel 2010 quando José Mourinho ha segnato la storia della squadra… un record importante che ha segnato anche la carriera di Mourinho che a oggi è considerato uno degli allenatori più famosi al mondo.

In quegli anni Amadeus, invece, oltre alle gioie sportive, nel privato insieme alla compagna Giovanna Civitillo viveva un’altra bellissima emozione caratterizzata dalla dolce attesa del loro primo figlio, venuto al mondo nel 2009 quando Mourinho si trovava ancora all’Inter.

Una lunga serie di coincidenze che, inevitabilmente, hanno segnato anche il destino del giovane ragazzo data anche la storia che è legata al suo nome.

LEGGI ANCHE -> Mario Balotelli, in arrivo la ‘promozione’: la nuova veste per il calciatore

LEGGI ANCHE -> Il futuro dei gioielli dei top club europei: ecco le loro prossime destinazioni!

Come si chiama il figlio di Amadeus?

Il figlio di Amadeus, che in questi giorni si trova in prima fila all’Ariston al fianco della madre Giovanna Civitillo, da tempo, secondo quanto reso noto anche da IlSussidiario, giocherebbe a calcio con in dosso proprio la maglia dell’Inter, ma il tutto non finisce qui.

Il suo nome è José Alberto Sebastiani, dato che il reale nome di Amadeus è Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Il primo nome del giovane ragazzo (José ndr) è stato dato dal padre in onore proprio all’ex tecnico dell’Inter: “Sono sempre stato un fan di Mourinho e cominciai a chiamare mio figlio Josè da quando era nel pancione. Mia moglie accettò per sfinimento”.