Scamacca, il Milan tenta lo sgarbo all’Inter: gli ultimi dettagli sono sorprendenti

Un derby consumato quello tra Milan ed Inter che potrebbe ripetersi anche fuori dal campo: l’obiettivo è Gianluca Scamacca, ecco tutti i dettagli emersi nelle ultime ore.

Inter e Milan si sfidano sul campo, ma anche fuori: entrambe le squadre milanesi, infatti, sono interessate a Scamacca.

La stagione in corso è fortemente caratterizzata dal duello a distanza fra Inter e Milan. I rossoneri, infatti, sono i principali rivali dei campioni d’Italia in carica per lo scudetto: ora la squadra di Pioli è in vantaggio, ma mancano ancora 9 partite (10 per i nerazzurri) alla fine del campionato ed ogni errore potrebbe essere fatale. Inoltre, c’è una sfida ancora apertissima in semifinale di Coppa Italia: all’andata è finita 0-0, lasciando ogni verdetto alla sfida di ritorno.

Oltre a scudetto e Coppa, però, le due milanesi si potrebbero incrociare anche sul calciomercato: negli anni ci sono stati diversi derby di mercato e lo scenario potrebbe presto ripetersi.

Milan-Inter: derby per Scamacca

Come anticipato, in estate potrebbe andare in scena un derby di mercato. Il nome conteso è quello di Gianluca Scamacca, centravanti titolare del Sassuolo. I neroverdi, che stanno conducendo un ottimo campionato, hanno deciso di puntare fortemente sul giovane attaccante durante la scorsa estate, al punto di decidere di cedere Caputo alla Sampdoria.

LEGGI ANCHE -> Yarmolenko disperato in campo, la guerra in Ucraina gli lacera l’anima: il messaggio

Lui sta ripagando la fiducia della società e di Dionisi, che lo ha messo al centro dell’attacco senza esitazioni. Il Sassuolo, in estate, riceverà diversi assalti dai top club per i gioielli presenti in rosa: oltre a Scamacca, infatti, anche Frattesi, Raspadori, Berardi, Maxime Lopez e Traoré stanno attirando le attenzioni di tutti.

Per l’attaccante ex Genoa, al momento, è una corsa fra le milanesi: l’acquisto di Vlahovic, infatti, ha di fatto escluso la Juve. Tuttavia, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha dichiarato di aver ricevuto dei sondaggi anche dall’estero. L’intenzione di Scamacca, però, sembrerebbe quella di restare in Serie A.

Vantaggio Inter, ma il Milan…

Carnevali non ha nascosto di aver ricevuto delle chiamate dell’Inter per Scamacca e Frattesi: “L’Inter si è mossa per prima per entrambi, è così che fanno le grandi squadre”. Il rapporto di amicizia che lega l’AD neroverde a Giuseppe Marotta è noto, ma non basta durante il calciomercato.

Il dirigente del Sassuolo, infatti, ha confermato che €65 milioni per la coppia Scamacca-Frattesi (40 per l’attaccante e 25 per il centrocampista) potrebbero non bastare: una cifra considerevole che avrebbe spaventato i nerazzurri. L’Inter, che vorrebbe chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto, spera di non perdere il vantaggio ottenuto inserendo delle contropartite tecniche gradite ai neroverdi (Pirola e Pinamonti i primi nomi sulla lista), ma tutto potrebbe cambiare.

LEGGI ANCHE -> PSG, movimenti incredibili sul mercato: nel mirino un cambio clamoroso!

Visti i tentennamenti dell’Inter, il Milan starebbe meditando di inserirsi nella trattativa. I rossoneri vedrebbero in lui l’erede ideale di Ibrahimovic e lo vorrebbero far crescere al fianco delle svedese e di Giroud.

L’Inter resta in vantaggio per ora e vorrebbe delineare l’operazione prima della chiusura della stagione, ma il Milan osserva con molta attenzione: se si creasse la chance, sarebbe pronto a coglierla.