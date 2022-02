Juventus Cuadrado via a giugno! E non è il solo ad annunciare l’addio

Molti top player con contratto in scadenza a giugno hanno deciso di non effettuare il rinnovo di contratto, trasferendosi a parametro zero: addio annunciato di Cuadrado?

Appena terminato il calciomercato, sotto i riflettori ora passano i giocatori il cui contratto scade il prossimo giugno. Tra questi ci sono dei nomi eccellenti del panorama europeo che fanno gola già a tantissimi club. Lo scenario futuro apre a tantissimi addii eccellenti ed i tifosi già tremano.

Veri e propri top player, che con i loro trasferimenti potranno sconvolgere gli equilibri del calcio europeo e mondiale. Vediamo ruolo per ruolo i protagonisti principali.

Portieri

Tra i pali abbiamo diverse scelte. In primis Onana, che è già promesso all’Inter, avendo già svolto le visite mediche nel mese di Dicembre. Contemporaneamente Handanovic potrebbe lasciare i nerazzurri, dato che il suo contratto è in scadenza. Lo sloveno potrebbe prendere il posto di Strakosha, che non ha ancora rinnovato con la Lazio. Anche Ospina lascerà la porta del Napoli, con i partenopei che affideranno i pali a Meret, a meno di arrivi sul mercato.

LEGGI ANCHE -> Serie A, è rivoluzione in campo dopo il mercato: ecco che succederà

Difesa

Nel reparto difensivo c’è letteralmente l’imbarazzo della scelta. Iniziamo con tre campioni d’Europa come Rudiger, Christensen e Sule, sul tetto del continente col Chelsea i primi due e col Bayern il terzo. Un altro tedesco in scadenza è Ginter, che non rinnoverà con il Gladbach, come il 29enne ivoriano Aurier, che lascerà con ogni probabilità il Villarreal.

Passando alla nostra Serie A spiccano i nomi di Cuadrado della Juventus, Luiz Felipe della Lazio e Romagnoli del Milan.

Centrocampo

A centrocampo abbiamo forse i nomi più clamorosi. Partendo da Milano ma da sponde opposte del naviglio, Brozovic e Kessie non hanno ancora rinnovato. Mentre però per il primo sembra tutto fatto, il secondo sembra sempre più distante da una permanenza in rossonero. Rimanendo in nerazzurro anche Perisic non ha rinnovato, e l’arrivo di Gosens non spingerà di certo il croato verso una permanenza. In casa Roma invece manca l’accordo per il rinnovo di Mkhitaryan, a Sassuolo per quello di Djuricic.

Lasciando il nostro campionato, altri nomi clamorosi sono quelli di Paul Pogba del Manchester United, Isco e Modric del Real Madrid, così come quelli di Tolisso del Bayern Monaco, Witsel del Dortmund e Sergi Roberto del Barcellona.

LEGGI ANCHE -> PSG, Real, Barça e il clamoroso intreccio della prossima sessione di mercato

Attacco

Anche lì davanti troviamo nomi impressionanti, che fanno gola a tutte le squadre del panorama mondiale. In primis Kylian Mbappe, fenomeno assoluto del PSG che con ogni probabilità si accaserà al Real Madrid. Altro fenomeno è Paulo Dybala. L’argentino della Juventus non sembra voler rinnovare il suo contratto e Marotta vuole portarlo in nerazzurro.

Restando in Italia e sempre a Torino ma sponda Granata, il Gallo Belotti è un altro che lascerà i suoi colori a parametro zero. Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è invece ufficialmente un giocatore del Toronto FC dal prossimo giugno. Anche Bernardeschi non ha ancora rinnovato con la Juventus.

Altri nomi a dir poco interessanti sono quelli di Dembélé del Barcellona, che i catalani stanno cercando da tempo di mandare via, Angel Di Maria, che lascerà il PSG insieme a Mbappe, probabilmente sostituito proprio dal francese del Barça, il pistolero Luis Suarez che non ha ancora rinnovato con l’Atletico Madrid, e il francese Lacazette dell’Arsenal, che ha appena ceduto Aubameyang.