Mourinho contro Italiano, anche fuori dal campo: il motivo ha scatenato i tifosi sui social

Mourinho come sempre non le manda a dire. Darà del filo da torcere al tecnico della Fiorentina: i dettagli della vicenda hanno scatenato completamente i tifosi sui social.

Alcune squadre stanno già programmando il futuro e, tra queste, ci sono anche Roma e Fiorentina. La ricerca è sempre ardua, soprattutto quando si hanno delle necessità evidenti ed in alcuni casi anche urgenti.

La stagione sta per entrare nella fase cruciale: il futuro immediato di molte squadre si deciderà già nelle prossime partite. Tuttavia, alcuni club hanno già la mente proiettata al futuro: la programmazione è una parte fondamentale del calciomercato moderno e agire d’anticipo può essere cruciale.

Anche Roma e Fiorentina starebbero già programmando la prossima sessione estiva di calciomercato: proprio questo è il substrato che ha generato uno scontro fortissimo fuori dal campo di gioco tra Mourinho e Italiano.

Roma e Fiorentina: sarà duello e non solo sul campo

La Roma e soprattutto la Fiorentina sono fra le squadre maggiormente migliorate rispetto allo scorso campionato. Le due società hanno dato il via a progetti ambiziosi con allenatori importanti in panchina come Mourinho ed Italiano: entrambi sono pienamente supportati dalle rispettive dirigenze e, per dimostrarlo, cercheranno di accontentarli in estate.

Il calciomercato, infatti, è una parte fondamentale per la crescita di una squadra. Gli allenatori spesso avanzano richieste ben specifiche per poter dar forma alle proprie idee: non sempre riescono ad essere accontentati, ma l’intenzione è quella di provarci.

I due allenatori citati precedentemente, in particolare, avrebbero indicato a chi di dovere un possibile rinforzo: un giocatore che gioca attualmente in Premier League, ma che in passato ha già giocato in Serie A con la maglia del Milan.

Roma e Fiorentina, dunque, potrebbero incrociarsi sul mercato in uno scontro virtuale tra due allenatori che hanno dimostrato un carattere fortissimo e che certamente faranno di tutto per raggiungere il proprio obiettivo.

Occhi in Premier League

Sia la Roma che la Fiorentina hanno un punto interrogativo su un ruolo ben specifico: il terzino destro. I giallorossi hanno in rosa Karsdorp, ma anche Maitland-Niles, che però è in prestito dall’Arsenal; i toscani, invece, hanno Odriozola, anche lui in prestito, ma dal Real Madrid.

I viola sono particolarmente contenti dello spagnolo, ma la permanenza è tutt’altro che scontata. Rimandato, invece, l’esterno inglese: al momento non ha pienamente convinto Mourinho. Per questi motivi, le attenzioni dei due club potrebbero spostarsi sulla ricerca di un terzino destro.

In particolare, il nome che piacerebbe sia a Roma che Fiorentina sarebbe quello di Diogo Dalot, terzino destro portoghese del Manchester United. La scorsa stagione è stato al Milan in prestito, ma in estate è tornato ai Red Devils. Rangnick lo impiega spesso e lo alterna con Wan-Bissaka, ma il suo futuro è legato alla scelta del prossimo allenatore. Il club inglese, infatti, è alla ricerca di una nuova guida tecnica e prenderà ogni decisione sul mercato solo dopo aver ingaggiato il prossimo tecnico.

Al momento, la Roma sembrerebbe in vantaggio: i giallorossi lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto (in caso di trasferimento a titolo definitivo, sarebbe già pronto un quadriennale). Mourinho potrebbe avere un ruolo importante nella trattativa, poiché l’allenatore, portoghese come lui, lo ha allenato ai tempi del Manchester United.