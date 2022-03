Juventus – Il presidente Agnelli beffeggiato: l’incredibile sfogo che scatena le polemiche

Un’importante figura calcistica è tornata a parlare del presidente juventino Agnelli con delle spiazzanti parole che hanno sorpreso tutti.

Il presidente della Juventus si è ritrovato al centro di una polemica. L’interlocutore in questione non ha speso delle buone parole per lui.

Nella scorsa stagione il presidente della Juventus Agnelli si era ritrovato al centro della scena del progetto della Super Lega. Assieme a lui le altre figure chiave del progetto sono state il presidente del Real Madrid Florentino Pérez e quello del Barcellona Joan Laporta. Tutti e tre considerati i capri espiatori della volontà di modificare in negativo il calcio. Com’è ben noto, infatti, il progetto prevedeva l’uscita dalla Champions di alcune big europee per competere in una nuovissima competizione europea tra di loro. Tuttavia, il progetto non ha avuto esito positivo ed è andato alla deriva, tra le mille polemiche di chi remava contro la sua realizzazione.

Da parte dei piani alti della Uefa l’azzardo tentato da Agnelli e soci non è andato giù e i rapporti tra di loro sono totalmente rotti.

Superlega, le polemiche senza fine

Il progetto della Superlega ha generato non poche polemiche nel mondo del calcio. I vertici della Uefa hanno usato delle impattanti parole contro gli artefici progetto. In particolare, Aleksander Ceferin, il presidente, nei mesi scorsi aveva dichiarato che il buon rapporto che aveva con Agnelli ora non esiste più, perché per lui chi cerca di distruggere il calcio per i propri interessi non è degno di essere considerato.

Delle dichiarazioni al veleno che hanno mostrato tutto l’astio che scorre tra i due presidenti. Ceferin è tornato a parlare della situazione e di Agnelli. Se il tempo solitamente cura le ferite, in questo caso assolutamente no: le polemiche restano accesissime.

Ceferin, il rancore per Agnelli

Il presidente della Uefa Ceferin ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Tra i tanti temi affrontati quello che ha suscitato maggiormente l’attenzione è senza dubbio la domanda sul suo rapporto con Agnelli.

Ceferin non ha voluto nominare direttamente le tre squadre coinvolte (Juventus, Real Madrid, Barcellona) né tantomeno il presidente bianconero, schivando addirittura la possibilità di pronunciare il suo nome. Ad una domanda sulla Juventus e su Agnelli ha infatti risposto:“Uefa e Juve sono due istituzioni: avranno sempre rapporti corretti. Sulla persona che lei ha nominato non voglio più dire una parola, è il passato”.