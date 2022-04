Milan – Chi si rivede! L’ex fuoriclasse rossonero dice la sua: i tifosi vorrebbero che tornasse

Uno dei più amati ex fuoriclasse del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni entusiasmanti: i tifosi sono impazziti, vorrebbero che tornasse.

Un’ex leggenda rossonera è tornata a far parlare di sé con un’intervista esclusiva ai microfoni di DAZN.

L’ex fuoriclasse ha parlato del Milan, della stagione che ha disputato fino ad ora e delle prospettive future.

Un sogno chiamato Scudetto

Il Milan è ufficialmente tornato ai vertici del calcio italiano. Questa stagione, dove i rossoneri al momento si trovano in vetta, ha ribadito che, finalmente, il Milan è tornato nel suo habitat naturale, ai vertici del calcio italiano in lotta per i più prestigiosi trofei. Stefano Pioli sta confermando quanto di buono aveva fatto vedere negli anni passati. L’ombra di Rangnick, peraltro passato ormai al Manchester United, sembra solo un lontano ricordo. Il tecnico rossonero ha saputo plasmare una squadra creando l’alchimia giusta tra giocatori esperti e giovani in rampa di lancio.

La scorsa annata si era chiusa con il ritorno in Champions League, dopo sette lunghissimi anni dall’ultima volta. Quest’anno i rossoneri hanno alzato l’asticella e stanno lottando punto su punto con Napoli e Inter per aggiudicarsi lo Scudetto. Anche se nell’ultimo posticipo il diavolo è incappato nel pareggio interno contro il Bologna, lo Scudetto è un obiettivo concreto per una squadra che, ai nastri di partenza, in pochi prevedevano al vertice a questo punto del campionato.

Il ritorno più sperato, l’ex top player del Milan torna a far parlare di sé

La grandissima stagione del Milan è sotto gli occhi di tutti e non ha lasciato indifferente un campione che dalle parti di San Siro, sponda rossonera ovviamente, è e resterà scolpito nei cuori a lungo. Si tratta di Ricardo Kakà, funambolico fantasista del Milan, consacratosi sotto la guida di Carletto Ancelotti. Kakà con il diavolo ha vinto uno Scudetto e un’indimenticabile Champions League nel 2007, anno in cui grazie ai successi di squadra vinse anche il premio come miglior giocatore d’Europa: il Pallone d’Oro.

Intervenuto ai microfoni di DAZN il brasiliano ha manifestato tutta la sua felicità nel rivedere il suo Milan così in alto:

“É bellissimo rivedere un Milan da scudetto e in vetta alla classifica, siamo molto vicini a vincere lo scudetto e a tornare competitivi in Italia e in Europa. I rossoneri si stanno ritrovando in questi anni e vederli in cima alla classifica è fantastico“.

Kaká non ha mai nascosto di avere il Milan e i suoi tifosi nel cuore. Tifosi che lo rivorrebbero a “casa”, magari con un ruolo nell’organigramma dirigenziale, ma forse questa volta Kaká al Milan resterà solo un sogno…

