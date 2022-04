Gigi Buffon di Ilaria D’Amico: tutti i segnali che attestano l’addio

In queste ultime settimane la coppia formata da Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, senza ombra di dubbio, è tra le protagoniste mi discussa del gossip italiano dato che molti sono la ricerca dei segnali che ne attestano un addio.

Nel corso degli anni il portiere la giornalista sportiva hanno sempre mostrato di avere un certo riserbo sulle loro questioni personali, cercando di proteggere la loro privacy da eventuali gossip. Quanto successo in queste ultime settimane però è subito messo in allarme i fan della coppia che, come numerosi media, danno già per certa la fine della loro relazione.

Sono trascorse numerose settimane dal momento in cui è stato lanciato il rumors cerca un possibile addio per la coppia, gli indizi sarebbero tangibili e il silenzio potrebbe rappresentarne una tacita conferma.

Cosa sappiamo della separazione tra Gigi Buffon Ilaria D’Amico?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, solo poche settimane fa diversi magazine di cronaca rosa hanno avuto modo di parlare della presunta crisi che da qualche tempo a questa parte sta vivendo la coppia formata da Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. I due attualmente continuano a mantenere un certo riserbo circa ciò che sta succedendo nel loro privato, anche sai per molti l’annuncio di un addio rappresenta la conferma 18 è stato detto durante questi lunghi giorni.

La mancata smentita insieme ad un silenzio assordante non rappresentano poi una perfetta combinazione di un gossip per il padre lei sito sembrerebbe essere già stabilito in partenza. Alla base di tutto, secondo alcuni rumors, troviamo la voglia di Gigi Buffon di non unirsi in matrimonio con la giornalista avendo giallo spalle un’unione così importante naufragata comunque con profondo dolore, idea non condividere Ilaria D’Amico che invece desidererebbe convolare a nozze con il suo compagno.

Gli indizi che confermano l’addio

La famosissima coppia continua a tacere, dunque, su ciò che sta succedendo realmente a telecamere spente ma per molti tifosi il loro grande amore si sarebbe già sciolto come neve al sole.

A confermare il presunto addio tra Gigi Buffon tra Ilaria D’Amico troviamo la totale assenza da parte della giornalista dai social network, insieme al fatto che dalla 1 gennaio 2021 non pubblica più alcun tipo di post nella sua pagina Instagram… qui dove figurano solo pochissimi commenti scritti dai fan nei giorni scorsi, quasi a voler lasciare silente il canale social. Un come segnale che lascerebbe intendere come il rapporto tra il portiere la giornalista si sia ormai inclinato da diverso tempo, circa un anno fa, nonostante stiano cercando entrambi di mantenere il silenzio assoluto.