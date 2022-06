Napoli – Koulibaly mai così lontano dagli azzurri: un top club segue con attenzione

Il futuro di Kalidou Koulibaly con la maglia del Napoli è in dubbio. Il difensore senegalese non è mai stato così lontano dagli azzurri.

Le strade di Koulibaly e del Napoli potrebbero presto dividersi: il difensore ha attirato le attenzioni di un top club.

Il Napoli ha disputato una buona stagione, la prima con Luciano Spalletti in panchina. Nonostante il sogno scudetto non si sia concretizzato, gli azzurri hanno raggiunto l’obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. La squadra ha compiuto uno step in avanti, riuscendo a chiudere il campionato al terzo posto un anno dopo aver fallito il raggiungimento della quarta posizione all’ultima giornata.

Tra i giocatori più rappresentativi, senza dubbio, c’è Kalidou Koulibaly: il difensore è un punto fermo per l’allenatore ed è un riferimento per i compagni, oltre ad essere uno dei più amati dai tifosi. Tuttavia, il suo futuro è incerto: la permanenza in azzurro non è più scontata ed un top club osserva con attenzione la situazione.

Koulibaly può lasciare il Napoli: un top club sulle sue tracce

Koulibaly è stato protagonista dell’ennesima stagione positiva: il numero 26 ha garantito solidità in difesa e si è reso pericoloso nelle aree avversarie. Spalletti si è sempre affidato a lui per blindare la propria porta e lo ha elogiato pubblicamente più volte.

Inoltre, dopo l’addio di Insigne, è l’erede designato per la fascia da capitano.

Tuttavia, la sua situazione è in bilico. Il suo attuale contratto ha scadenza nel 2023 e per ora non si è trovato un accordo per il rinnovo. Nessuna fumata nera, semplicemente i contatti sono in corso e, fra smentite varie su ipotetiche cifre al ribasso, procedono con calma.

Il presidente De Laurentiis ha però voluto chiarire un concetto: il giocatore dovrà scegliere se seguire cifre più soddisfacenti a livello economico o se continuare a vivere a Napoli.

L’intervento del patron azzurro ha fatto storcere il naso alla tifoseria, che spinge affinché si chiuda in fretta l’accordo per il rinnovo. Senza firma sul contratto, infatti, Koulibaly potrebbe essere ceduto per evitare un addio a parametro zero fra un anno.

Il difensore, dunque, non è mai stato così lontano dal Napoli. Un top club, intanto, segue con attenzione lo sviluppo della vicenda: il Barcellona.

I blaugrana, secondo varie indiscrezioni, sarebbero in prima fila per monitorare la situazione di Koulibaly. Xavi vuole costruire una squadra in grado di essere nuovamente competitiva in Spagna ed in Europa, tornando così a duellare con i rivali di sempre del Real Madrid.

Il difensore del Napoli sarebbe un profilo gradito per rinforzare la difesa, ma molto dipenderà dai discorsi per il rinnovo di contratto.

Il Barcellona non potrebbe effettuare grandi investimenti e sarebbe interessato solo se gli azzurri cedessero il difensore ad una cifra non troppo elevata. Inoltre, a causa dei risaputi problemi finanziari, i catalani stanno già incontrando le prime difficoltà nella registrazione dei nuovi contratti (tra cui quello di Kessié).

Per ora si tratta di una pista abbastanza fredda, ma Koulibaly non ha un futuro assicurato con la maglia del Napoli.