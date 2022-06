Pogba è UFFICIALE: la società conferma tutto con un post social, è virale!

Il club ha dato l’ufficialità tramite social, in attesa che apra ufficialmente il calciomercato, le big europee si preparano.

In casa United ci si prepara a grandi cambiamenti. L’obiettivo primario deve essere riportare in alto il club.

La Juventus dopo la conquista del quarto posto di quest’anno si sta attrezzando per fornire ad Allegri una rosa che possa tornare a competere per la vittoria dello Scudetto. Dopo il dominio bianconero durato 9 anni, negli ultimi due anni la Vecchia Signora ha faticato a lottare per qualcosa di prestigioso, come testimoniano il quarto posto raggiunto due volte consecutivamente.

Allegri quest’anno ha provato a riportare quella mentalità che ha contraddistinto gli anni d’oro a Torino, ma da parte della squadra non è arrivato, da parte di tutti, lo spirito che si pensava.

Questa estate la dirigenza dovrà darsi da fare per trovare un sostituto di Chiellini, pronto alla sua ultima esperienza Oltreoceano, e rifare il centrocampo vero tallone d’Achille dei bianconeri in questa stagione.

L’indizio che ha scatenato i tifosi: il sogno potrebbe essere già realtà

Intanto da Manchester, sponda United, arrivano notizie che fanno sognare i tifosi bianconeri. Sul sito dei Red Devils è apparso un comunicato ufficiale della società nella quale si annuncia l’addio di un centrocampista.

“Il Manchester United annuncia che Pogba lascerà il club alla fine di giugno, alla scadenza del suo contratto”. Sui propri account ufficiali il club inglese ha salutato il centrocampista francese per la seconda volta (la prima fu nel 2012 con il suo passaggio alla Juve). Tornato a Manchester nel 2016 nei suoi sei anni ha vinto una Europa League e una Coppa di Lega.

Anche Paul Pogba ha voluto esprimere un pensiero rivolto ai suoi ormai ex tifosi. Il giocatore tramite i social a salutato così: “Mi sento privilegiato ad aver giocato per questo club. Tanti bei momenti e ricordi ma soprattutto un supporto incondizionato da parte dei tifosi. Grazie Manchester United“.

La Juventus resta alla finestra per riaccogliere il francese nuovamente. Allegri vorrebbe portarlo a Torino, avendolo già allenato, per affidargli il centrocampo.