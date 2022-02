Chelsea, Thiago Silva spiazza i tifosi con una frase incredibile: nessuno se lo aspettava

Thiago Silva ha rilasciato delle enigmatiche dichiarazioni sulla sua avventura con la maglia del Chelsea, che indossa dal 2020. Nessuno si aspettava quella frase che ha scatenato il caos tra i tifosi.

Il difensore del Chelsea Thiago Silva ha alle spalle una carriera professionale eccellente: tra le tante, ha militato tra le file di Milan e PSG. Ma al Chelsea ha trovato un qualcosa di di diverso rispetto alle sue esperienze precedenti.

Thiago Silva sta vivendo la sua esperienza con la maglia dei Blues al meglio. Il difensore è reduce dalla vittoria della Champions League nella scorsa stagione e da quella del Mondiale per club a Dubai. Anche quest’anno, però, il difensore è di nuovo partito con il piede giusto nella massima competizione europea: il suo Chelsea ha difatti incanalato il passaggio del turno battendo nella gara d’andata il Lilla per 2-0 (reti di Havertz e Pulisic). Il brasiliano è stato uno dei protagonisti della gara e si è guadagnato gli elogi per il suo lavoro di contenimento su Jonathan David, limitato per tutta la gara.

La sua forma attuale è invidiabile: una versione del tutto ringiovanita rispetto alla sua precedente tappa con la maglia del PSG in Ligue 1.

I numeri di Thiago Silva con i Blues

Thiago Silva è atterrato a Londra nell’agosto del 2020 e da allora si è rivelato uno dei giocatori fondamentali dei Blues. Il difensore ha totalizzato 64 presenze, andando a segno 5 volte e fornendo 2 assist. Si è soprattutto contraddistinto per la sua pulizia in campo, ottenendo solamente 5 cartellini gialli e una sola espulsione per doppia ammonizione: dei numeri che delineano la sua sportività.

Nelle sue precedenti avventure con le maglie di Milan e PSG aveva comunque accumulato dei numeri da fuoriclasse, tant’è che è considerato uno dei difensori centrali migliori al mondo. Ma a godere delle sue prestazioni al momento è Stamford Bridge.

Thiago Silva: “Non mi aspettavo qualcosa del genere”

Dopo la gara disputata contro il Lilla, Thiago Silva ha parlato ai microfoni della sua tappa al Chelsea e ha rivelato un retroscena che non si aspettava.

Thiago Silva ha confessato che sente di star vivendo un sogno al Chelsea e che non si aspettava di vivere un qualcosa come questo. I tifosi cantano tutto il tempo il suo nome: un qualcosa di magico per lui, che lo fa sentire estremamente orgoglioso di giocare per i Blues e per i suoi fans.