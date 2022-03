Napoli, pronta clamorosa offerta: 200 milioni per strappare il sì!

Una trattativa sorprendente starebbe prendendo forma concretamente in casa Napoli. La cifra sul piatto è incredibile: 200 milioni di euro per strappare un si che sarà molto doloroso per i tifosi!

Uno scenario clamoroso potrebbe concretizzarsi in casa Napoli: un’offerta incredibile da circa 200 milioni potrebbe presto stravolgere gli equilibri.

Il Napoli sta conducendo una stagione positiva. L’avvento di Luciano Spalletti in panchina ha portato dei risultati eloquenti, con la squadra che ora ha un’identità forte ed è in piena lotta per la conquista dello scudetto. L’allenatore toscano ha portato il rendimento di alcuni giocatori ben oltre le aspettative: molti di loro, infatti, stanno vivendo la propria miglior stagione a livello individuale con la maglia azzurra.

Tuttavia, lo scenario potrebbe presto subire una brusca modifica: un’offerta faraonica potrebbe causare un vero e proprio terremoto.

Terremoto Napoli: offerta da non credere

L’obiettivo estivo del Napoli sarà quello di rinforzarsi nel miglior modo possibile. La società cercherà di accontentare Luciano Spalletti per costruire una rosa adatta alle caratteristiche dell’allenatore ed in grado di essere competitiva su tutti i fronti.

Tuttavia, bisognerà anche tener conto delle cessioni: alcuni calciatori, infatti, hanno un futuro in forte bilico o, addirittura, hanno già firmato con un’altra squadra (è il caso di Insigne). In particolare, Ospina, Ghoulam, Fabian Ruiz e Mertens sono i principali indiziati ad abbandonare il Napoli per motivi contrattuali: tolto lo spagnoli, infatti, sono tutti in scadenza a giugno.

LEGGI ANCHE -> Disastro Juventus – Accuse durissime che nessuno si aspettava: ‘Non hanno voluto vincere’

Non solo loro però, in quanto un gioiello del Napoli sarebbe finito nel mirino di alcuni top club e, secondo una forte indiscrezione, sarebbe già stata formulata un’offerta faraonica per lui.

“Offerta da €200 milioni”

La voce arriva da Massimo Sparnelli, ex addetto stampa nel Napoli che ha rivelato di aver ricevuto un’indiscrezione clamorosa. Secondo lui, infatti, alcuni top club della Premier League sarebbero interessati ad un giocatore degli azzurri: Victor Osimhen.

Sparnelli ha affermato: “Il centravanti nigeriano è un campione, un grandissimo calciatore destinato a diventare sempre più importante. Per lui si parla di una clamorosa offerta fra i €180/200 milioni”.

Le sue affermazioni hanno stupito tutti, anche perché, nel calcio d’oggi colpito dalla crisi, è difficile che vengano formulate offerte di questo calibro.

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Gasperini fredda tutti sul futuro: “Tornerei volentieri”

Ciononostante, l’ex addetto stampa si è detto sicuro di quanto affermato: secondo lui è in arrivo un’offerta faraonica dalla Premier League per Osimhen. Al momento non si registrano conferme, anche se è possibile che l’attaccante nigeriano abbia attirato le attenzioni di alcuni top club europei.

Intanto il Napoli se lo gode e Luciano Spalletti punta fortemente su di lui per inseguire il sogno chiamato scudetto.