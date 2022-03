“Voglio conoscere Totti?”, l’ex Capitano della Roma risponde all’appello speciale

Francesco Totti esaudisce il desiderio di un giovane tifoso e molto speciale che recentemente ha chiesto di incontrarlo, il racconto di un gesto che sta già facendo discutere il web data l’imminente risposta arrivata dall’ex Capitano della Roma.

Nel corso degli anni in diverse occasioni Francesco Totti non ha mai fatto mancare il suo supporto ai tifosi e fan, cercando di esaudire ogni loro singolo desiderio nel tentativo di accorciare sempre di più un’ipotetica distanza e continuando ad essere il calciatore che diverso tempo fa ha subito fatto notare il suo talento e tifosi della Roma dimostrando di essere un vero e proprio fuoriclasse… così come lo è nella vita.

Ricordiamo, infatti, che Francesco Totti in varie occasioni ha anche accettato l’invito a prendere parte al programma condotto da Maria De Filippi C’è posta per Te mettendo in atto dei regali preziosi, e non solo.

“Voglio conoscere Francesco Totti”

L’ex Capitano della Roma Francesco Totti diventa protagonista di una storia davvero incredibile, la quale racconta di una richiesta messe in atto da un giovane ragazzo che recentemente ha avanzato la richiesta di conoscere uno dei calciatori italiani che ha segnato la storia della Serie A anche del calcio nel mondo.

Il protagonista della vicenda e un giovane ragazzo che recentemente ha raggiunto l’Italia dopo essere riuscito a scappare dall’Ucraina, attualmente teatro disastroso di una guerra feroce cominciata a seguito dell’invasione della Russia.

La risposta di Francesco Totti all’appello

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente non è la prima volta che Francesco Totti realizza uno dei desideri nascosti dei propri tifosi, dai più grandi e più piccoli, che in varie occasioni hanno chiesto la possibilità di poterlo incontrare così come nel caso del giovane ragazzo ucraino da poco arrivato in Italia.

Il ragazzo, del quale si conosce ben poco, appartiene alla task force di 200 civili che recentemente riusciti ad abbandonare la propria nazione e chiedere rifugio in Italia insieme alla sorella, qui dove ad accoglierlo fortunatamente c’era la nonna che da tempo lavorerebbe come badante in una delle famiglie della nazione. Il giovane, appassionato di calcio, ha avanzato il desiderio di potere incontrare Francesco Totti, richiesta che è prontamente stata riferita all’ex calciatore attraverso uno dei suoi collaboratori secondo il quale si sarebbe già reso disponibile per realizzare il desiderio del ragazzo in questione, evento che quasi certamente verrà poi raccontato anche sui social.