Chelsea – Clamorosa indiscrezione dell’ultimo minuto: il nuovo acquirente è italiano ed ha già un club in serie A

Svolta incredibile per l’acquisto del Chelsea: c’è un nuovo possibile acquirente. La Serie A è coinvolta, il destino di una squadra della massima serie potrebbe cambiare presto!

C’è un nuovo nome accostato all’acquisto del Chelsea: il club londinese è alla ricerca di un proprietario e, sorprendentemente, l’affare potrebbe coinvolgere la Serie A.

Come noto, il Chelsea non è più di proprietà di Roman Abramovich. Il Governo britannico ha sanzionato l’oligarca russo in virtù dei rapporti con Vladimir Putin congelando tutti i suoi beni presenti sul suolo del Regno Unito. Tra questi, ovviamente, figura anche la squadra londinese che, a seguito delle sanzioni, ha dovuto affrontare una situazione complicata.

I Blues, infatti, hanno il mercato bloccato e non possono firmare nuovi contratti; in più, ha perso gli sponsor e non può vendere il proprio merchandise.

L’unico modo per eliminare queste restrizioni è la cessione del club per cui Abramovich dovrebbe dare mandato al Governo.

Al momento nessuno ha mosso passi concreti verso questa direzione, nonostante ci fossero diversi possibili acquirenti fino a poco tempo fa: ora lo scenario è completamente diverso e, a sorpresa, la Serie A potrebbe farne parte.

Chelsea, il nuovo acquirente arriva dalla Serie A: tifosi increduli, è incredibile!

Il nome accostato con più insistenza al Chelsea è stato quello del miliardario svizzero Wyss, ma le sanzioni che hanno colpito Abramovich hanno bloccato tutto.

Nonostante la situazione difficile, ci sono diversi possibili acquirenti tuttora interessati, anche se per ora nessuno ha mosso passi concreti.

Incredibilmente, però, la svolta potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

Tramite un comunicato ufficiale, Stephen Pagliuca ha infatti formalizzato il proprio interesse verso l’acquisto del club londinese.

L’americano aveva recentemente acquisito il 55% delle quote dell’Atalanta: i tifosi bergamaschi sono rimasti increduli davanti alla sua decisione.

Il motivo dello stupore è molto semplice: se Pagliuca dovesse diventare ufficialmente il proprietario del Chelsea, sarebbe costretto a vendere o a ridurre le proprie quote dell’Atalanta a causa delle normative UEFA. Le regole, infatti, impediscono ad un proprietario di essere socio di maggioranza di due squadre partecipanti a competizioni europee.

Pagliuca, nel comunicato, non fa riferimenti al club bergamasco, ma parla direttamente ai tifosi del Chelsea: “È imperativo chiarire e rassicurare i tifosi sulla nostra offerta e sugli impegni per sottolineare quanto seriamente prendiamo la nostra potenziale responsabilità nei confronti del Chelsea. Il nostro primo obiettivo è quello di fare investimenti strategici per continuare ad essere competitivi per campionati e trofei”.

I tifosi dell’Atalanta, dunque, potrebbero aspettarsi un repentino cambio all’interno della società: se Pagliuca dovesse rilevare il Chelsea, i nerazzurri avrebbero bisogno di un nuovo proprietario.