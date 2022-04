Inter – Marotta fa sognare i tifosi: due colpi incredibili, contatti già avviati

L’Inter pianifica il proprio futuro: i nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Marotta ha individuato i due profili adatti ed i tifosi già sognano!

Si pensa alla prossima stagione in casa Inter: la dirigenza vuole regalare dei colpi importanti a Simone Inzaghi.

L’Inter è in piena lotta per lo scudetto ed è padrona del proprio destino: le vittorie con Juve e Verona, insieme ai passi falsi di Napoli e Milan, hanno riacceso la speranza per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi è riuscita a vincere due partite di fila per la prima volta nel 2022 e, dopo tanto tempo, è tornata ad esprimere un gioco convincente.

Inoltre, è ancora in corsa per la Coppa Italia: il 19 aprile affronterà il Milan nel ritorno delle semifinali dopo lo 0-0 nel match d’andata (i rossoneri avranno due risultati su tre a disposizione giocando in trasferta).

Oltre al presente, però, si pensa anche al futuro. Il prossimo calciomercato sarà molto importante per rinforzare una squadra che, un’estate fa, ha perso dei pezzi pregiati.

Saranno fondamentali le uscite per accumulare un tesoretto da investire: in tal senso, è probabile che venga sacrificato un big. L’indiziato principale è De Vrij: l’olandese ha un contratto in scadenza nel 2023 e difficilmente verrà rinnovato. Per evitare di perdere il numero 6 a parametro zero, la dirigenza ascolterà eventuali offerte sperando di ricavare almeno €20/25 milioni.

Quasi sicuramente diranno addio anche Vidal (direzione Flamengo) e Sanchez, mentre non verrà rinnovato il contratto di Vecino. Caicedo, invece, non verrà trattenuto e tornerà al Genoa per fine prestito.

Con gli ingaggi risparmiati, si tenteranno dei colpi: Marotta ha già il mirino puntato su due profili.

Inter, Marotta prepara il doppio colpo: tifosi entusiasti

La sostenibilità economica ha caratterizzato l’ultima campagna estiva di calciomercato dell’Inter. I nerazzurri han dovuto dire addio a due pedine fondamentali come Hakimi e Lukaku per mettere in sicurezza le casse del club, effettuando poi colpi low cost come Dzeko, Calhanoglu e Dumfries.

La prossima estate potrebbe avere un’impronta leggermente diversa, poiché si cercherà di ricavare un tesoretto da una sola cessione eccellente (De Vrij il primo candidato) e dal risparmio degli ingaggi degli esuberi.

In ogni caso, non saranno effettuati colpi dal forte impatto economico, ma si cercherà di puntare su profili adatti al gioco di Inzaghi.

L’allenatore, infatti, resterà al centro del progetto nerazzurro a prescindere dall’esito di questa stagione. La dirigenza si fida di lui e c’è un forte feeling: per questo, anche lui avrà un ruolo attivo all’interno del mercato.

L’obiettivo dell’Inter sarà quello di rinforzare la rosa per rimanere competitiva in Italia in Europa: Marotta ha già individuato due pedine che corrispondono all’identikit.

Inter, il futuro è ora: due acquisti top

Come anticipato, sarà molto difficile effettuare colpi con cifre folli. L’Inter resta comunque attenta al bilancio cercando innesti dall’alto rendimento e dal basso costo.

In primis, si guaderà al mercato italiano: trattare con le squadre straniere è sempre più complicato e i costi dei cartellini sono più elevati.

In Serie A si stanno monitorando diversi profili, ma sono due quelli che piacciono in modo particolare: Bremer e Scamacca.

Il difensore brasiliano è considerato una priorità assoluta, mentre per l’attaccante dipende da alcuni fattori.

Il giocatore del Torino piace molto ed è ritenuto l’erede ideale di De Vrij. Lo stesso calciatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per la destinazione nerazzurra, ma tutto dipenderà dalla trattativa fra i club. I granata chiedono almeno €25 milioni, cifra che l’Inter sarebbe disposta ad investire solo dopo l’eventuale cessione di qualche esubero.

Discorso simile per Scamacca: l’AD del Sassuolo ha recentemente confermato l’interesse dei nerazzurri per l’attaccante, ma ha ricordato come serviranno almeno €30 milioni per sedersi a parlare. In questo caso specifico, potrebbero servirne anche di più (circa 40). L’Inter medita sulla formula e vorrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto: la trattativa sarà molto calda data la concorrenza di molti club italiani ed esteri.

Tuttavia, per il suo acquisto sarà necessaria la partenza di Sanchez per evitare affollamento nel reparto offensivo.

Saranno mesi molto caldi dunque dalle parti della sede nerazzurra: l’Inter ha fretta di costruire il proprio futuro.