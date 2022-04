Nome caldissimo pronto a partire: in Europa tutti lo vogliono, è caccia all’offerta

By

Arriva un nome eccellente ad infuocare le prospettive di mercato che riguardano il calcio europeo. Tutti lo vogliono, ma lui avrebbe già scelto la sua destinazione futura.

Dopo 8 anni nel club, l’attaccante sarebbe deciso a cambiare aria. A riportare la notizia è il canale polacco ‘Tvp Sport’.

Il giocatore vuole dare una svolta decisiva alla propria già fulgida carriera e la società potrebbe non essere intenzionata a frenare il desiderio del suo tesserato. I club europei sono alla finestra e attendono che la dirigenza dia il via libera per la sua partenza.

Il nome caldissimo è quello di Robert Lewandowski che sarebbe pronto a lasciare il Bayern Monaco per accasarsi fuori. Il polacco avrebbe già riferito al direttore generale bavarese Oliver Kahn, di aver raggiunto l’intesa con la squadra dove desidera approdare.

Leggi anche —> Francesco Totti pubblica questa foto con Chanel e il web impazzisce: ecco perché

La fortunata è già pronta ad accoglierlo: c’è l’intesa

Difficile rinunciare a un attaccante capace di segnare 340 reti in 369 partite in otto stagioni. Quando però qualcosa cambia, è necessario provvedere. Una separazione dunque che sembrerebbe consensuale, ma che arrecherebbe un grandissimo dolore ai tifosi. Quando la notizia ha iniziato a circolare, subito sui social si è scatenata la polemica.

Lewandovski ha già detto sì e la fortunata che si aggiudicherà le prestazioni d’oro del centravanti polacco è il Barcellona. Xavi nei giorni scorsi ha parlato al telefono con il numero 9, vorrebbe che Robert lo raggiungesse a fine stagione. Il Barcellona si aggiudicherebbe un top player oltre che macchina da gol per tornare a essere competitivo in Liga e in Champions.

Lewandovski ha un contratto che lo lega fino a giugno 2023, il Bayern sicuramente non vorrà perdere il proprio attaccante a parametro zero e quindi sembrerebbe disposta ad accettare la volontà del giocatore e di accordarsi sul prezzo del cartellino con i catalani.

Se il Bayern Monaco dovesse dare l’ok per il trasferimento del polacco, il club tedesco avrebbe comunque bisogno di una punta. I bavaresi considerano cedibile Robert per una cifra intorno ai 70 milioni di euro.

Da parte della società blaugrana, come affermato nei giorni scorsi, la strategia è quella di non effettuare nessuna operazione che possa danneggiare le finanze del club. Quindi un possibile trasferimento di Lewandowski avverrebbe non con cifre astronomiche.

Leggi anche —> Chelsea – Si mette sempre peggio per Lukaku: ‘Non convocato per il Real’

In caso di partenza verso la Spagna del numero 9 polacco, i bavaresi dovranno dunque concludere per una punta. Un nome in particolare spicca su tutti, quello del norvegese Haaland. Il classe 2000, approdato al Borussia Dortmund nel gennaio 2020 dal Red Bull Salisburgo, ha un valore di mercato di 150 milioni di euro.