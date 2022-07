Rinforzo super per Sarri: mirino su un vincitore della Champions League

La Lazio medita un super colpo da regalare a Sarri: un vincitore della Champions League è nel mirino dei biancocelesti. Il club valuta la situazione.

La dirigenza biancoceleste è molto attiva sul mercato ed è pronta a chiudere per un colpo ad effetto. Sarri potrebbe accogliere un rinforzo di grande esperienza.

La Lazio è reduce dalla prima stagione di Sarri sulla panchina: l’annata si è chiusa con un soddisfacente quinto posto in Serie A. La società vuole alzare l’asticella, puntando su un buon cammino in Europa League e Coppa Italia.

L’allenatore sarà sempre più centrale nel progetto, come testimoniato dal rinnovo di contratto firmato ad inizio estate. Per questo motivo, la società sta conducendo un mercato molto attivo che possa permettere all’ex Empoli e Napoli di lavorare con un gruppo completo. A sorpresa, però, il prossimo rinforzo potrebbe essere un profilo molto diverso rispetto a quelli arrivati fino ad ora: si tratta di un vincitore della Champions League.

Esperienza e carisma: un campione si propone alla Lazio

Come anticipato, la Lazio è una delle società più attive del mercato estivo. I biancocelesti hanno già accolto diversi rinforzi: Maximiano, Casale, Romagnoli, Gila, Marcos Antonio e Cancellieri. Tuttavia, ci saranno ancora nuovi innesti durante le prossime settimane: sicuramente arriverà un portiere, con Provedel primo nome sulla lista.

Ci sarà spazio anche per le cessioni: Acerbi è in uscita, mentre Luis Alberto non è intoccabile. Se lo spagnolo dovesse dire addio, allora la Lazio punterà su uno fra Ilic del Verona e lo svincolato Vecino (o entrambi).

Un’indiscrezione, invece, accosta un vincitore della Champions League alla Lazio: si tratta di Marcelo.

Il terzino è svincolato dopo la fine della storia d’amore con il Real Madrid impreziosita da diversi trofei. La Liga e la Champions League dell’ultima stagione lo hanno incoronato come il giocatore più vincente della storia dei Blancos: la sua esperienza e la sua mentalità vincente potrebbero far molto comodo alla Lazio.

Marcelo è reduce da stagioni in cui ha giocato poco, ma i biancocelesti starebbero prendendo seriamente in considerazione questa ipotesi. Sarri e la dirigenza starebbero infatti valutando il terzino dal punto di vista atletico.

Le parti avrebbero già avuto i primi contatti in questi giorni: il brasiliano vorrebbe un’ingaggio da €2.5 milioni annui. Per ora si tratterebbe di una trattativa in fase embrionale, ma la situazione è da tenere sotto osservazione.