PSG, Icardi è un fantasma: ad un passo il ritorno in Serie A!

Mauro Icardi è sempre più un oggetto misterioso all’interno del gruppo delle stelle del PSG: la Serie A è di nuovo nel suo destino.

Il futuro di Mauro Icardi è ogni giorno più lontano da Parigi. L’allenatore Pochettino gli riserva sempre meno minuti e il rapporto con le stelle della squadra non è di certo rosa e fiori. Dopo aver lasciato l’Inter nell’estate del 2019, il suo ritorno in Serie A è sempre più vicino.

Il rapporto di Mauro Icardi con il PSG e il suo allenatore, Mauricio Pochettino, è ai minimi storici. L’attaccante argentino ha perso la pazienza per il poco spazio avuto in questa stagione, sia in Ligue 1 che in Champions League. L’ex capitano dell’Inter, dall’arrivo di Lionel Messi sotto la Torre Eiffel, ha avuto ancora meno minutaggio delle scorse annate, soprattutto in Champions League dove ha collezionato solamente 46′ fino a ora.

Troppo poco per un giocatore che con la maglia nerazzurra sul petto ha siglato 124 gol e 29 assist in appena 219 presenze. Numeri che non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli da suo arrivo al PSG, in cui solo nella prima stagione ha raggiunto la doppia cifra. Quest’anno sono solamente 5 i gol segnati, di cui uno in Coupe de France, e l’impressione è che da qui alla fine le occasioni per mettersi in mostra possano essere sempre di meno.

Icardi vuole giocare e la prima scelta per lui è il ritorno in Serie A, dove potrebbe tornare a brillare come un tempo: ecco gli scenari.

Serie A, chi si aggiudicherà Mauro Icardi?

Icardi ha il contratto in scadenza con il PSG fino al 2024, ma di fronte a un’offerta congrua il club francese potrebbe decidere di cederlo nella prossima finestra di calciomercato. Infatti l’attaccante argentino non è contento della sua avventura parigina e ha già deciso di non rinnovare più il suo contratto. Le squadre in Serie A che vorrebbero riportarlo in Italia sono tante, ma ecco quali sono le ipotesi più realistiche.

La prima scelta di Icardi, fin dai tempi dell’addio all’Inter, è sempre stata la Juventus. I bianconeri l’hanno cercato ma con l’arrivo di Vlahovic difficilmente andranno ad acquistare un’altra punta centrale come l’argentino. Mentre un ritorno all’Inter è da escludere quasi sicuramente, l’approdo al Milan è più di una suggestione. Se Icardi decidesse almeno di dimezzarsi l’attuale stipendio (più di 9 milioni), i rossoneri potrebbero puntare su di lui come centravanti titolare delle prossime stagioni. Le due favorite in questo momento sono però la Fiorentina, che punterebbe su di lui in caso decidesse di non riscattare Piatek, e la Roma di Mourinho, alla ricerca di una punta di livello da affiancare ad Abraham.

Mauro Icardi è sempre più vicino al ritorno in Serie A, e la prossima sessione estiva di calciomercato regalerà colpi di scena importanti in tal senso.