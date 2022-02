Daniele De Rossi e la moglie a confronto: l’ardua sfida della coppia

Protagonisti della scena tornano a destra e la coppia formata da Daniele De Rossi e della moglie Sarah Ferberbaum, in tutta la seguito della pubblicazione di un video che ha lasciato senza parole i fan sui social.

È trascorso diverso tempo dall’addio che Daniele De Rossi ha fatto alla sua Roma, un addio sentito particolarmente dai tifosi che hanno dovuto salutare un’altra bandiera della squadra dopo Francesco Totti.

A oggi Daniele De Rossi continua ad essere impegnato sul fronte calcistico e quindi vicino alla squadra della Roma ma, comunque sia, in parte tutto è cambiato per l’ex calciatore anche in merito all’attività svolta su Instagram a fianco della moglie Sarah Felberbaum.

Daniele De Rossi e la moglie mai visti così

I tifosi della Roma che oggi continuano a seguire con passione racconto della vita di Daniele De Rossi hanno avuto modo di notare come l’ex calciatore, soprattutto in questi ultimi mesi, si è particolarmente presente sui social network mettendosi in gioco proprio accanto alla moglie Sarah Felberbaum.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, e la condivisione di una foto che Daniele De Rossi ha scelto per rappresentare al meglio l’amore che prova per la moglie seguita dalla seguente dichiarazione, in occasione del loro anniversario: “Tutto il giorno a cercare la foto perfetta e ricordo più memorabile e alla fine come sempre torni ad accendermi d’amore con la semplicità e la quotidianità del tuo sorriso”.

Inoltre, in questi mesi per i tifosi di Daniele De Rossi è diventato sempre più facile vedere l’ex calciatore sotto una luce completamente diversa e anche in vesti mai viste prima, così come è successo in queste ultime ore.

L’ardua prova di Daniele De Rossi

A tenere banco nel mondo del web, non a caso, troviamo la condivisione di alcune Instagram stories pubblicate dall’attrice Sarah Felberbaum e che mostra come lei e il marito a Daniele De Rossi si allenano lontano dai riflettori dei media, ma non da quelli dei social.

Un momento ad altissima tensione a seguito dell’ardua prova alla quale l’attrice si è sottoposta, ma che si è poi conclusa con il sorriso divertito di Daniele De Rossi riuscendo a distrarre così Sarah Felberbaum, la quale si è lasciata travolgere così dalla risata del proprio marito.