Ricordate Doku? Una big è piombata su di lui. Ecco dove andrà il talento belga

Il classe 2002 che ha stregato mezza Europa con le sue prestazioni all’europeo è pronto a fare il suo arrivo in un top club.

L’ultimo talento del calcio belga è Jérémy Doku, che ha fatto molto parlare di sé durante gli ultimi campionati europei.

Certamente una nazionale piena di talenti come quella dei diavoli rossi, in mezzo a gente del calibro di De Bruyne, Hazard (entrambi i fratelli), Carrasco, Mertens e Lukaku, per un giocatore appena 19enne non è facile ritagliarsi spazio.

Ad Euro2020 ha giocato infatti solo 166′, che sono stati però di grande qualità. Contro gli azzurri di Mancini è stato il migliore in campo della squadra di Roberto Martinez, ed oltre a guadagnarsi il rigore che ha portato alla trasformazione di Romelu Lukaku ha sfiorato il gol in altre occasioni, dimostrandosi veramente imprendibile per la retroguardia italiana.

Cresciuto nella primavera dell’Anderlecht, dove ha fatto tutto il settore giovanile, è stato acquistato nell’ottobre 2020 dal Rennes per 26 milioni di euro. Una cifra già abbastanza alta per un giocatore che aveva giocato solo 37 partite con la squadra belga, segnando 6 reti.

Gli scout del Rennes però ci avevano visto bene, e il prezzo del talento nato a Borgerhout (in Belgio) è sicuramente salito, superando quota 30 milioni. Tutto il continente è rimasto stregato dal talento di questo ragazzo non ancora 20enne, e molti club si sono interessati a lui.

Futuro in Germania

Sulle tracce del giocatore è finito il Borussia Dortmund, squadra sempre attenta ai giovani talenti in giro per l’Europa e non solo. I gialloneri di Marco Rose stanno alternando il 4-3-3 e il 4-2-3-1.

Doku può giocare come esterno indistintamente sulla fascia destra o su quella sinistra, dato che può sia sfruttare la capacità di arrivare sul fondo e crossare, sia quella di rientrare e tentare la conclusione, grazie al suo grande talento nel dribbling.

La soluzione che porta al Borussia Dortmund potrebbe essere molto interessante per il giovane attaccante di origine ghanese, grazie anche alla prospettiva di crescere all’ombra di un talento come quello di Marco Reus, che sicuramente saprà trasmettergli grandi doti tecnico-tattiche, oltre che spiegargli cosa significa vestire quella maglia, di cui lui è capitano.

Il prezzo che ne fa il la squadra francese proprietaria del suo cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 35 milioni di euro, che la squadra tedesca spenderebbe ben volentieri per portare alla propria corte un giocatore che ha davanti a sé ancora tutta la carriera.