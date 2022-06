Il PSG fa sul serio: si spinge per Scamacca, cifre incredibili sul piatto

Il Paris Saint Germain fa sul serio: Gianluca Scamacca è il nuovo obiettivo di mercato dei parigini, che portarlo al Parco dei Principi sono disposti a spendere un’incredibile cifra.

Il Sassuolo ha fissato il prezzo per il cartellino di Gianluca Scamacca e il Paris Saint Germain è pronto ad accontentarlo: l’affare diventa sempre più possibile.

Il futuro di Gianluca Scamacca al Sassuolo è incerto: l’attaccante può lasciare i neroverdi nel caso in cui arrivasse la cifra richiesta dal club, che il Paris Saint Germain sembrerebbe pronto a mettere sul tavolo. L’attaccante potrebbe dunque cambiare presto aria per andare nel campionato francese e giocare a lato di fuoriclasse come Messi, Mbappé e Neymar.

I numeri di Scamacca attirano l’attenzione dei top club

Dopo una stagione ad alto livello, Gianluca Scamacca ha attirato l’attenzione dei top club italiano e non solo. L’attaccante ha chiuso la stagione con un numero elevato di gol e presenze. Il giocatore cresciuto nei settori giovanili di Lazio, Roma e Psv, Scamacca si è trasferito al Sassuolo nel gennaio del 2017. Nel club neroverde, in totale, ha segnato 16 gol in 41 partite in prima squadra. Le sue reti con il Sassuolo sono state segnate tutte nella stagione appena terminata, in quanto nelle due stagioni precedenti aveva giocato in prestito all’Ascoli e al Genoa.

La sua giovane età (23 anni) invita a pensare che si tratti di uno dei talenti più interessanti del calcio italiano, tanto da aver attirato l’attenzione di un club come il PSG, che avrebbe deciso di provare ad acquistarlo a titolo definitivo in questa finestra di mercato.

Il Paris Saint Germain fa sul serio: ecco quanto offre per Scamacca

Il Paris Saint-Germain di Luis Campos dopo aver blindato Kylian Mbappé, beffando il Real Madrid, vuole continuare ad imporsi sul mercato. I francesi hanno ben chiari gli obiettivi della prossima stagione, su tutti vi è quello di mettere fine all’ossessione Champions League vincendola dopo anni di inaspettate eliminazioni.

La prossima mossa del club parigino porta il nome di Scamacca: quella che sembrava una voce di mercato, si sta invece confermando reale, in quanto il Paris farebbe sul serio. Nonostante l’entusiasmo, resta ancora uno scoglio da superare, ovvero la distanza tra la richiesta del Sassuolo (50 milioni di euro) e la base d’offerta dei francesi (35 più bonus). Una cifra importante che il club francese sarebbe disposto ad investire pur di assicurarsi le prestazioni del calciatore. La volontà del Paris Saint Germain di portare a termine l’affare è chiara, per questo tutto porta a pensare che la trattativa proseguirà.