Vacanze di lusso per Melissa Satta: ecco dove si trova l’ex velina

Torna sotto nell’attenzione dei media l’ex velina Melissa Satta, la quale ha deciso di concedersi delle vacanze di lusso in una location super esclusiva.

L’inverno appena trascorsa è stato molto importante per Melissa Satta che è tornata ad essere una delle maggiori protagoniste in campo televisivo, complice anche il suo ruolo di opinionista in uno dei programmi sportivi presenti nel palinsesto di Sky Calcio.

Recentemente, l’ex velina è tornata ad essere protagonista dell’attenzione dei media a seguito delle nozze che hanno unito il suo ex marito Kevin Prince Boateng alla compagna Valentina Fradegrada… il tutto mentre la Satta si concede una bellissima vacanza al fianco del suo compagno insieme al proprio figlio.

Vacanze di lusso per Melissa Satta

L’estate cominciano i migliori dei modi per Melissa Satta che, dopo un anno di duro lavoro, ha deciso di concedersi dei giorni di assoluto relax in compagnia di alcuni cari amici e insieme al suo attuale compagno Mattia Rivetti.

La conferma di quanto detto arriva anche dalle innumerevoli foto che Melissa Satta condiviso nella sua pagina Instagram e che raccontano così la bellissima e lussuosa vacanza che lei e il compagno si stanno concedendo in questi giorni. La coppia, attualmente, si troverebbe in Puglia terra molto amata dalla Satta e che è molto spesso ha fatto da cornice ad alcuni dei suoi momenti più belli.

L’ex velina domina la scena sui social

A tenere banco nel mondo del web in queste ore troviamo dunque le prime foto che raccontano l’estate di Melissa Satta, felice e serena al fianco del compagno Mattia Rivetti.

La coppia, come una bellissima famiglia insieme al piccolo Maddox figlio di Melissa Satta, godono appieno dei primi raggi solari della stagione estiva con tanto di gite in barca è una vacanza diventata l’invidia di molti follower che vorrebbero trovarsi nella stessa location mostrata dall’ex velina proprio in queste ore.