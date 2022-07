Nuovo attaccante in arrivo per Spalletti: beffa clamorosa ad una diretta rivale

Il Napoli mette le mani su un nuovo attaccante: il club azzurro ha anticipato una diretta rivale. La trattativa è ormai ai dettagli.

Luciano Spalletti può sorridere: l’allenatore avrà a disposizione un nuovo attaccante. Il Napoli è ad un passo dall’accordo definitivo.

Il Napoli è in ritiro per preparare la nuova stagione: l’obiettivo è quello di fare ancora meglio rispetto alla scorsa stagione, chiusa con il terzo posto in classifica ed un sogno scudetto cullato per diversi mesi. Gli azzurri durante questa sessione di mercato stanno cambiando volto in modo massiccio: via alcuni senatori come Ospina, Ghoulam, Mertens, Insigne e Koulibaly, sono arrivati Olivera, Ostigard e Kvaratskhelia. Inoltre, è stato eletto il nuovo capitano: sarà Di Lorenzo, scelto direttamente dai compagni di squadra.

I rinforzi, però, non sono ancora finiti: nel mirino c’è un difensore, mentre è vicino l’accordo per un nuovo attaccante.

Rinforzo a parametro zero per il Napoli: duello di mercato vinto

Il Napoli sta attraversando una fase di grandi cambiamenti. Gli addii dei senatori e l’arrivo di volti nuovi hanno dato di fatto il via ad una nuova era per gli azzurri. La società è al lavoro per completare il gruppo: oltre ai tre rinforzi citati in precedenza, ci saranno altri arrivi. La priorità è un centrale difensivo oltre ad Ostigard: il primo nome sulla lista è quello di Kim del Fenerbahce, con Acerbi e Diallo sullo sfondo.

Se dovesse andare via Petagna (piace molto al Monza), allora il club punterà tutto su Simeone: l’argentino è reduce da un’ottima stagione con il Verona e quasi sicuramente dirà addio ai gialloblù. Tuttavia, le manovre in attacco non finirebbero qui: è molto vicino l’accordo per un altro attaccante che arriverà a parametro zero. Si tratta di Ola Solbakken del Bodo/Glimt.

Il norvegese è stato nel mirino della Roma per diverso tempo (lo hanno anche incontrato in Conference League e lui ha segnato), ma ora è il Napoli ad essere vicinissimo all’accordo. Solbakken ha un contratto in scadenza a gennaio 2023: i giallorossi lo avrebbero voluto subito, mentre gli azzurri aspetteranno la sessione invernale per ingaggiarlo.

L’attaccante ha già dato il via libera per il trasferimento alla corte di Spalletti e non sono previsti inserimenti di altri club. Salvo sorprese, dunque, Ola Solbakken sarà un nuovo giocatore del Napoli a stagione in corso.