Francesco Totti e la rivelazione drammatica su Mihajlovic: le sue parole commuovono tutti

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ai microfoni di Sky fa una rivelazione drammatica sull’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlović.

Francesco Totti, bandiera della Roma, al termine di un torneo di Puddel, raggiunto da Sky, ha parlato di mercato e di Mihajlović.

Il calciomercato è ufficialmente iniziato al Grand Hotel di Rimini e Tiago Pinto e già al lavoro per procurare allo Special One i rinforzi richiesti al termine della stagione. I giallorossi nel mese di giugno hanno preso degli innesti a parametro zero, riuscendo a trovare l’accordo con due giocatori: il centrocampista ex Manchester United Nemanja Matic e il giovane portiere in arrivo dal Benfica Mile Svilar.

La società ha intenzione di fornire una squadra competitiva a José Mourinho per provare a centrare, nella prossima stagione, la qualificazione alla Champions League. Negli ultimi giorni circolava la voce che un giocatore del Manchester United, scontento, volesse andarsene.

Il giocatore in questione è Cristiano Ronaldo che nei giorni scorso era stato affiancato alla Roma, suscitando la reazione dei tifosi. L’ex numero 10 spiega di non aver mai creduto sinceramente, conoscendo la realtà attuale. “Se veramente fosse vero ben venga, penso che tutti i romanisti ne sarebbero entusiasti“.

Totti: rivelazione commovente su Mihajlovic

Totti dunque non crede nella possibilità che il portoghese scelga Roma come sua prossima squadra. Anche se il calciomercato è appena cominciato e può succedere di tutto.

Infine l’ex attaccante giallorosso parla dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlović, che ieri nonostante la malattia che sta combattendo, era presente al primo allenamento della sua squadra.

Totti ha così parlato dell’allenatore rossoblù: “Conosciamo Sinisa come è fatto, come giocatore, allenatore e persona. Ha avuto questo intervento, noi gli siamo vicini in tutto e per tutto, ma non gli serve perché è forte da solo e riuscirà a gestire qualsiasi cosa negativa. Io penso che in questo caso un grande in bocca al lupo gli vada mandato, lo merita come persona”.