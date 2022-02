Roma, addio Zaniolo! Mourinho ha chiesto ai Friedkin il campione del Real Madrid

By

La Roma si prepara a dire addio a Nicolò Zaniolo, a un passo dall’accordo con la Juventus a fine stagione: la reazione di Mourinho è stata inaspettata.

Come fatto intendere anche dalle recenti dichiarazioni di Tiago Pinto, il futuro di Nicolò Zaniolo alla Roma è un grande punto interrogativo. Il calciatore è stato sempre un grande tifoso della Juventus e il suo sogno sarebbe quello di giocare presto con la maglia bianconera.

A due giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, la Roma è già concentrata sulle prossime mosse per il futuro. La stagione attuale vede i giallorossi in corsa ancora per tutti e tre gli obiettivi: la Coppa Italia, la Conference League e il campionato, dove il sogno quarto posto è a soli cinque punti (con l’Atalanta che ha però una partita da recuperare).

Uno degli uomini più decisivi di questa annata è stato sicuramente Nicolò Zaniolo, che dopo due annate tormentate dai problemi alle ginocchia è tornato a giocare con continuità. Quello visto fino a ora non è sicuramente ancora lo Zaniolo pre-infortuni, ma ha comunque dimostrato soprattutto contro Atalanta ed Empoli di essere un giocatore molto importante. Mourinho lo sa e quasi mai in questa stagione se ne è privato, ma potrebbe essere costretto a farlo dalla prossima stagione. Infatti Zaniolo sarebbe allettato dall’idea di giocare per la squadra di cui è sempre tifoso, la Juventus.

I bianconeri lo vogliono già da tempo e questa estate potrebbero affondare il colpo. L’allenatore portoghese ne è consapevole, e per questo motivo avrebbe richiesto ai Friedkin un colpo da novanta per sostituirlo: ecco i dettagli.

Il regalo dei Friedkin: un top player per Mourinho

La proprietà della Roma vuole riportare il club ai vertici del calcio europeo e la scelta di ingaggiare Mourinho ne è la prova. L’allenatore portoghese in questa stagione si è molto spesso lamentato della mancanza di personalità di alcuni elementi della rosa giallorossa. Il giocatore che ha richiesto alla società lo ha già allenato in passato e di personalità ne ha da vendere.

Gareth Bale alla Roma è uno dei colpi che potrebbero infiammare il calciomercato in Serie A. Il campione gallese potrebbe decidere di rilanciarsi ad alti livelli dopo le tante difficoltà avute negli ultimi anni. Bale è in scadenza con il Real Madrid, con cui ha giocato solamente tre partite quest’anno, e avrebbe grande voglia di ritrovare Mourinho dopo l’esperienza al Tottenham della scorsa stagione.

Per la Roma sarebbe un grandissimo colpo di mercato: all’età di 32 anni Bale è ancora in grado di fare la differenza in Serie A, e Mourinho lo sa bene.