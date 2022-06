De Laurentiis studia una mossa da attuare per portare a Napoli un attaccante: l’operazione renderebbe felici i tifosi, ma anche Sarri finalmente otterrebbe ciò che vuole.

Il Napoli si muove sul mercato: il club partenopeo progetta dei colpi inaspettati dai tifosi, che attendono con trepidazione le novità preannunciate da De Laurentiis.

Il Napoli ha concluso la sua stagione al terzo posto, dietro Inter e Milan. Dopo aver percorso il primato fino a qualche giornata prima della fine, il club partenopeo ha gettato i remi in barca, abbandonando le possibilità di vittoria. Tuttavia, il momento di crisi ha fatto ritrovare l’unità alla squadra, che è pronta a ripartire nella prossima stagione. A fronte di alcuni importanti addii, in primis quello di Insigne, la società si sta muovendo per ragionare sulle prossime mosse in entrata e in uscita da attuare.

Napoli, le prospettive di mercato

In questa sessione di mercato estiva il Napoli vuole rinforzare la propria rosa per tornare ancora più competitivo nella prossima stagione. In particolare il reparto d’attacco, che con la partenza di Insigne va rafforzato. Inoltre, anche il futuro di Dries Mertens è in bilico: l’attaccante belga è seguito dalla Lazio, che sarebbe disposta ad offrirgli uno stipendio più alto pur di portarlo agli ordini di Sarri. Dopo le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, la sua partenza sembrerebbe assodata.

Un altro nome in partenza potrebbe essere quello di David Ospina, che potrebbe essere sostituito da Meret o Gollini.

Napoli, un attaccante inaspettato intriga Sarri

A Castel Volturno si progetta il Napoli del futuro. De Laurentiis vorrebbe regalare un nuovo attaccante a Sarri, dopo l’addio di Insigne. Il primo nome sul taccuino è quello di Bernardeschi: l’attaccante bianconero è ai saluti con la Juve e il club partenopeo avrebbe puntato gli occhi su di lui. L’operazione resta difficile, ma non impossibile.

In caso di mancata fumata bianca il Napoli avrebbe un’alternativa: Gerard Deulofeu, l’attaccante spagnolo dell’Udinese. Il giocatore è valutato dalla famiglia Pozzo per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro: attualmente considerata troppo elevata dal Napoli, che vorrebbe spendere meno. Dunque, prima di far partire la trattativa con il giocatore occorre trovare un accordo sul prezzo del suo cartellino con il club friulano, che non lo lascerà partire con facilità.