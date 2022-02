Vlahovic e Carolina Stramare e il mistero sui social: finalmente la conferma

Dusan Vlahovic e Carolina Stramare sono davvero una coppia? Questo è uno degli interrogativi che i fan dell’ex Miss Italia si sono posti in questi ultimi giorni e che attualmente sta facendo discutere il web.

Il gossip relativo a una possibile frequentazione tra Dusan Vlahovic e Carolina Stramare e tra i più commentati dai magazine di cronaca rosa e anche dal popolo del web, così come confermato anche dalle varie Instagram stories contenente alcune segnalazioni che in queste ore ha pubblicato nella sua pagina ufficiale l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano.

Il calciatore della Juventus e l’ex Miss Italia, diventata opinionista sportiva in diretta dal campo di calcio per commentare le partite della serie B, recentemente sarebbero stati avvistati insieme in diverse occasioni ma a destare il sospetto circa il sentimento in questione troviamo un messaggio pubblicato dalla Stramare in un certo qual modo confermerebbe la frequentazione… ma ecco cosa sta succedendo realmente tra i due.

Dusan Vlahovic calcio e amore fuori dal campo?

Recentemente, a far discutere il gossip italiano era stata la possibile frequentazione tra il calciatore della Juventus è una delle star della serie tv Don Matteo, Maria Sole Pollio. In quel caso i due non hanno mai confermato né tantomeno smentito la love story che, a quanto pare, sarebbe finita a seguito della decisione del calciatore di concentrarsi unicamente sulla carriera.

A farsi spazio nella cronaca rosa però troviamo la notizia riguardante la possibile frequentazione in atto con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, a sostegno di tale gossip sono state pubblicate varie segnalazioni che riguardavano principalmente delle lettere impresse nelle stories dell’opinionista sportiva, qui dove era possibile leggere “FW”.

Secondo tali segnalazioni fatte dagli utenti e riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sembrerebbe che la dicitura sopra citata corrisponderebbe nella frase in inglese my fw, che tradotto vorrebbe dire “il mio attaccante preferito”.

La verità su Vlahovic e l’ex Miss

A chiarire tutto nel dettaglio, successivamente, è stata la stessa Stramare inviando un messaggio privato a Deianira Marzano, spiegando come in realtà la dicitura “FW” era riferita all’evento che si sta tenendo a Milano, ovvero la Fashion Week.

Nel messaggio in questione, in seguito, è accompagnato anche dalla dichiarazione che sembrerebbe smentire in via definitiva la frequentazione con Dusan Vlahovic: “Detto questo, sono una persona che non ha mai parlato del suo privato, continuerò a non farlo, lascio parlare chi sa, ma queste soap sulla mia vita privata non mi piacciono e mi sento in dovere di deluderti/vi. Ciao”.