Roma, brutta aria per Mourinho: ecco la situazione decisiva per il suo futuro

La Roma sta vivendo un periodo nero a livello di gioco e di risultati: la società starebbe valutando seriamente l’ipotesi di esonerare José Mourinho. C’è una situazione in particolare che deciderà il suo futuro.

L’allenatore portoghese sta ampiamente deludendo le aspettative iniziali di dirigenza e tifosi. Il rapporto con la squadra sembra essersi piano piano deteriorato, e la possibilità di un esonero prima del termine della stagione si fa sempre più concreta.

José Mourinho potrebbe essere presto sollevato dal suo incarico di allenatore della Roma. La squadra giallorossa sta disputando un’annata al di sotto delle aspettative iniziali: sono infatti troppi pochi i 41 punti ottenuti in 26 partite. La Roma è attualmente all’ottavo posto ma quello che preoccupa di più sono le prestazioni messe in campo nelle ultime settimane.

A differenza delle diretti concorrenti, i giallorossi non sembrano avere ancora trovato un’idea di gioco in grado di dare continuità ai buoni risultati. Dopo la convincente vittoria per 2-4 in casa dell’Empoli, in cui la Roma disputò una grande partita chiudendo la pratica nel primo tempo, qualcosa si è spento. A quella partita sono seguiti il pareggio a reti bianche contro il Genoa, l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter, e gli ultimi due altri pareggi contro Sassuolo e Hellas Verona.

Nella partita contro gli scaligeri, la panchina di Mourinho è stata salvata dai gol dei giovanissimi Volpato e Bove. L’esonero per l’allenatore portoghese potrebbe però solo essere rimandato: ecco gli scenari.

LEGGI ANCHE –> Tottenham, il matrimonio con Conte potrebbe finire: sogno tutto italiano

José Mourinho, un marzo decisivo

Le prossime partite della Roma diranno tanto sia per il finale di stagione sia per l’immediato futuro del club. L’obiettivo di questa stagione, viste le tante difficoltà incontrate, è almeno quello di arrivare in Europa League per poi puntare a un piazzamento Champions nella prossima stagione. Mourinho è pronto al mese della verità, quello che dirà se il portoghese sarà ancora l’allenatore della Roma.

Il primo banco di prova è domenica prossima alle 18, quando i giallorossi saranno ospiti dell’ottimo Spezia di Thiago Motta di questa parte di stagione. A questa partita, seguiranno la partita in casa contro l’Atalanta, un’altra trasferta a Udine e infine il derby contro la Lazio, previsto per il 20 marzo. La sensazione è che altri fallimenti come quelli ottenuti fino a ora non saranno tollerati, e che se le cose non dovessero andare a bene la panchina di Mourinho potrebbe saltare prima del termine della stagione.

LEGGI ANCHE –> Tottenham, il matrimonio con Conte potrebbe finire: sogno tutto italiano

La situazione è in evoluzione, ma mai come ora il futuro di Mourinho alla guida della Roma sembra sempre più in bilico.