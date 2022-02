Tottenham, il matrimonio con Conte potrebbe finire: sogno tutto italiano

Antonio Conte è atterrato a Londra per guidare il Tottenham lo scorso novembre. Il suo sarà un progetto a lungo termine o medita un clamoroso addio? Ecco la situazione.

La scorsa estate Conte stupiva tutti lasciando improvvisamente l’Inter e salutando la Serie A. Il tecnico italiano si è rimesso in gioco alla guida del Tottenham in Premier League. Tra alti e bassi si sta guadagnando l’affetto della squadra e dei tifosi, soprattutto dopo la vittoria ottenuta in casa del City nell’ultima giornata di campionato.

Il Tottenham è reduce dalla vittoria in extremis in casa del Manchester City: il club allenato da Conte ha vinto grazie ad una prodezza di Harry Kane arrivata al 95’, che ha ancora una volta incantato tutti. L’attaccante inglese è un fedelissimo dell’allenatore italiano, che sta dimostrando di stagione in stagione la propria qualità e il motivo per il quale i top club europei cercano sempre di acquistarlo senza successo.

Il Tottenham si trova attualmente al settimo posto a quota 39 punti, ma le partite mancanti sono ancora tante e con questa motivazione ritrovata non è impronosticabile una risalita in classifica per conquistare un posto in Europa.

LEGGI ANCHE –> Milan, si cerca un rinforzo per l’attacco: occhi in Premier League

Tottenham, Conte resterà a lungo?

Lo scorso autunno Conte ha firmato con il Tottenham un contratto fino a giugno 2023, con opzione di prolungamento. Un biennale in quel momento sembrava l’opzione migliore per valutare il lavoro svolto partita dopo partita dal tecnico ex Inter.

LEGGI ANCHE –> Roma, si cerca un nuovo difensore: duello con due big europee

Tutto porta a pensare che Antonio Conte siederà a lungo sulla panchina del club londinese, in quanto si sta trovando egregiamente con il gruppo squadra. Il tecnico ha infatti detto che i ragazzi del Tottenham sono uno dei gruppi migliori che ha mai allenato in carriera e che ci sarà tempo per il miglioramento, soprattutto per i giovani che stanno accumulando già esperienza.

I numeri di Conte ed il sogno italiano

Com’è ben noto, Conte ha allenato l’Arezzo, il Bari, l’Atalanta, il Siena, la Juventus, la nazionale italiana, il Chelsea, l’Inter e in questa stagione il Tottenham. Nella sua carriera come allenatore, fino al momento, ha vinto una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, due Europa League, quattro campionati italiani di Serie A e un campionato di Serie B.

Dei numeri da vincente, che spera di ripetere anche in quest’avventura sulla panchina degli Spurs, che i tifosi gli chiedono a gran voce. Anche se il futuro spesso riserva delle sorprese incredibili. Un ritorno sulla panchina nerazzurra ad esempio, acclamato a gran voce dai tifosi in particolare dopo l’ultimo periodo di crisi aperta.