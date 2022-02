Napoli, lo sfogo inaspettato di Spalletti preoccupa seriamente i tifosi

Il tecnico Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno seriamente messo in allerta i tifosi: cosa sta accadendo?

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni al termine del match contro il Cagliari: le sue parole non hanno di certo lasciato indifferenti i tifosi.

Nella ventiseiesima giornata di Serie A il Napoli ha pareggiato per 1-1 contro il Cagliari. La squadra sarda si è portata in vantaggio al 58’ con Pereiro e sono stati per lunghi tratti superiori, ma quando tutto sembrava incanalato per il verso giusto i partenopei hanno pareggiato in extremis grazie ad un guizzo all’87’ di Osimhen, che nelle occasioni importanti sa sempre come lasciare il segno.

L’occasione persa del Napoli

L’ultima giornata di Serie A ha mostrato come anche le big possono sbagliare nei momenti chiave. L’occasione del Napoli era d’oro dopo la sconfitta dell’Inter e il pareggio del Milan, eppure i partenopei non ne hanno approfittato, ma al contrario hanno giocato una partita timorosa e senza la giusta cattiveria, perdendo così l’occasione di portarsi in vetta alla classifica.

Il Napoli resta fermo al terzo posto a quota 54 punti, il Milan dista due punti e l’Inter è a pari punti (con una partita in meno da recuperare). La Juventus e l’Atalanta, rispettivamente quarta e quinta in classifica, hanno anch’esse sciupato l’occasione di vincere nell’ultima giornata.

Nelle prossime gare il Napoli si gioca una gran fetta di stagione, in quanto giovedì sfiderà il Barça nel ritorno di Europa League (all’andata è finita 1-1) e in campionato nelle prossime due partite se la vedrà contro Lazio e Milan. Delle partite al cardiopalmo che il club di Spalletti non può assolutamente sbagliare se vuole tenere vive le speranze vincenti di questa stagione.

Napoli, il rammarico di Spalletti

Spalletti si è mostrato rammaricato per l’occasione persa della sua squadra, in quanto una vittoria sarebbe stata un risultato importantissimo da portare a casa, ma purtroppo non è accaduto: tocca guardare avanti e lavorare sodo.

L’allenatore ha commentato che una vittoria sarebbe servita a portare entusiasmo alla città e a dei tifosi appassionati come quelli azzurri. Il Napoli è riuscito a portare a casa solamente un pareggio e secondo Spalletti: “Bisogna accettarlo, probabilmente non siamo riusciti a portare a casa il risultato anche per la bravura del Cagliari”.