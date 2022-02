Francesco Totti al veleno, il commento che scuote il web: “Ci sono di mezzo dei bambini”

La notizia di una possibile crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti aveva davvero sconvolto il web, ma a far chiarezza adesso ci ha pensato lo stesso ex calciatore attraverso la pubblicazione di un video nella sua pagina Instagram.

Sono state ore lunghe, quasi interminabili, per i fan della famosa coppia Blasi Totti. La notizia della crisi ne loro matrimonio aveva monopolizzato l’attenzione dei media insieme allo stupore di persone incredule che hanno sempre creduto nell’amore della coppia.

Per l’ex Capitano della Roma, inoltre, si è anche parlato di un possibile nuovo amore nella sua vita… una lunga serie di rumors che Totti ha deciso di mettere subito a tacere.

Ilary Blasi e Francesco Totti rompono il silenzio

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente i rumors riguardati la crisi matrimoniale per la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, fin da subito, avevano lasciato increduli i loro fan e anche i tifosi della Roma che in questi anni hanno seguito con passione il racconto della vita del loro ex Capitano.

A smentire in un primo momento tali rumors è stata la stessa conduttrice Ilary Blasi, che è nella sua pagina Instagram a condiviso un video che la mostra a cena insieme ai propri figli e ovviamente la amatissimo marito Francesco Totti.

Le parole dure dell’ex Capitano

Successivamente, a fare eco alla video condiviso da Ilary Blasi troviamo anche un secondo filmato che Francesco Totti ha condiviso nella sua pagina Instagram ufficiale, rompendo definitivamente il silenzio e mettendo a tacere ogni gossip che riguarda il suo matrimonio e l’avvio di una presunta nuova relazione.

In particolar modo, Francesco Totti sfruttando in toto il potenziale e il pubblico che guarda le sue pagine social ha pubblicato un video attraverso il quale ha dichiarato: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.