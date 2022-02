Roma, il colpo a centrocampo può arrivare dalla Bundesliga: tutti i dettagli

Nella prossima sessione di mercato la Roma vuole accontentare José Mourinho e regalargli un nuovo centrocampista. Ecco il clamoroso nome che potrebbe fare al caso dei giallorossi.

Il centrocampo della Roma è un reparto che dovrà essere rinforzato la prossima estate, soprattutto se dovesse partire Mkhitaryan. José Mourinho avrebbe espressamente richiesto dei rinforzi per aumentare la qualità e l’esperienza della squadra e la dirigenza giallorossa sarebbe già a lavoro per accontentarlo.

In questa stagione Mourinho non ha nascosto di volere dei validi rinforzi per accrescere le potenzialità della sua rosa e per avere una squadra di un livello maggiore per giocarsela con le big in Italia e in Europa. L’allenatore portoghese è stato chiaro: non è lui a doversi accontentare, ma la società a dovergli fornire dei mezzi adeguati affinché la squadra abbia una mentalità vincente e competitiva. Per questo la società si sta muovendo in vista della prossima finestra di mercato.

La Roma è attualmente fuori dalla zona Europa, al settimo posto con 40 punti. Una posizione decisamente al di sotto delle aspettative e delle illusioni di inizio stagione. I giallorossi vogliono cambiare la tendenza agendo attivamente sul mercato, in particolare la Roma starebbe valutando un centrocampista che sta stupendo tutti in Bundesliga.

LEGGI ANCHE –> Nedved shock sul rinnovo di Dybala: “Ecco come stanno le cose”

Roma, ecco il centrocampista sondato

La Roma ha puntato gli occhi su un centrocampista della Bundesliga, seguitissimo da altri club europei per la sua qualità. Il giocatore in questione sarebbe il ricambio perfetto per Henrikh Mkhitaryan, il trequartista armeno che con ogni probabilità saluterà a fine stagione e lascerà il club a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo lega ai giallorossi.

LEGGI ANCHE –> Sergi Roberto non rinnova con il Barça e potrebbe arrivare in Serie A!

Il centrocampista che piace alla Roma è Christopher Nkunku, il trequartista ventiquattrenne del Lipsia. Il giocatore francese in questa stagione ha segnato 19 gol e fornito 13 assist ed è uno dei giocatori rivelazioni della Bundesliga. Le sue prestazioni, da quando nel 2019 ha lasciato il PSG, sono migliorate nettamente, tanto da attrarre l’attenzione di club importanti come Real Madrid, Liverpool, Manchester United e Arsenal.

Nkunku è in scadenza con il club tedesco nel 2024, ma questo non toglie che la Roma potrebbe provare l’affondo già a partire dalla prossima estate. Mourinho potrebbe essere la chiave giusta per il concretizzarsi della trattativa: l’allenatore portoghese con la sua mentalità vincente potrebbe portare il trequartista a Trigoria per far sognare i tifosi giallorossi.