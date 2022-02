Milan, si cerca un rinforzo per l’attacco: occhi in Premier League

Il Milan sta pianificando la prossima stagione: i rossoneri sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Il mirino è in Premier League.

Il Milan studia l’immediato futuro: i rossoneri saranno molto attivi durante il calciomercato estivo e meditano anche un colpo in attacco. I fari sono puntati in Premier League.

Il Milan sarà una delle squadre più impegnate durante il prossimo calciomercato. Come noto, i rossoneri hanno degli obiettivi ben definiti: un centrocampista per sostituire il partente Kessie e un difensore centrale. I rossoneri studieranno con calma gli scenari e cercheranno di cogliere delle opportunità di mercato, anche se delle mosse concrete sono già state effettuate. In particolare, la dirigenza ha già avuto un colloquio con l’entourage di Sven Botman, difensore olandese del Lille che piace moltissimo dalle parti di Milanello. Già in inverno si è provato a portarlo a Milano, ma non ci sono stati margini per effettuare l’investimento.

Sempre in casa Lille piace un altro giocatore, ovvero Renato Sanches: il centrocampista portoghese è ritenuto il perfetto erede di Kessie, ma anche Veretout starebbe tornando di moda come ipotesi per la mediana.

Tuttavia, il Milan potrebbe rinforzarsi anche in attacco: si studia una mossa dalla Premier League.

Milan, occhi sulla Premier League

Come anticipato, ci sarà diverso movimento in casa Milan. Oltre a Kessie, anche Romagnoli sta per dire addio alla squadra (piace molto alla Lazio, sua squadra del cuore). Inoltre, il futuro di Ibrahimovic è ancora ignoto, anche se sembra che lo svedese voglia continuare a giocare in rossonero.

Ciononostante, la società starebbe meditando di regalare a Pioli un colpo per il reparto offensivo. Più precisamente, si vorrebbe andare a rinforzare il reparto degli esterni offensivi, ad oggi composto da Leao, Rebic, Messias e Saelemaekers.

Il mirino è puntato in Premier League, con un interesse particolare a Londra.

Milan, rinforzo da… Conte

La squadra londinese da cui potrebbe arrivare il rinforzo sarebbe il Tottenham di Antonio Conte, nemico dei rossoneri durante le due passate stagioni.

In particolare, al Milan interesserebbe Steven Bergwijn, esterno offensivo olandese che può giocare su entrambe le fasce.

L’ex attaccante del PSV è arrivato agli Spurs come sostituto di Eriksen nell’inverno della stagione 2019/2020. Ovviamente le caratteristiche sono diverse, ma era funzionale per l’allenatore del tempo, ovvero José Mourinho. Se all’inizio ha avuto una buona continuità, lo stesso non si può dire della stagione corrente.

Ha giocato poco con Nuno Espirito Santo e anche con Conte non ha molto spazio, anche se l’ex allenatore dell’Inter gli concede spesso qualche minuto a gara in corso. I titolari, infatti, sono Son e Lucas: l’arrivo di Kulusevski a gennaio, inoltre, rischia di toglierli ulteriore minutaggio.

Ad ora niente di concreto si è mosso, anche se il Milan starebbe monitorando questa situazione. Conte in estate vorrebbe rivoluzionare il Tottenham vendendo gli esuberi: la trattativa, nel caso, non dovrebbe essere troppo complicata.