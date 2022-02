Elisabetta Canalis e Bobo Vieri dopo l’addio: svelato in che rapporti sono oggi

Elisabetta Canalis Bobo Vieri per molti anni hanno dominato le scene del gossip italiano con il racconto della loro bellissima storia d’amore. Le loro vite sono molto diverse ma comunque vicine? Svelato Inter rapporti sono rimasti i due famosissimi ex.

Una delle storie d’amore che negli anni ha più fatto discutere il popolo del web, senza ombra di dubbio, è quella vissuta da Elisabetta Canalis e l’ex calciatore Christian Vieri.

I due hanno condiviso un sentimento veramente molto importante per alcuni anni, il quale ha dovuto affrontare diverse difficoltà Legate tradimenti che l’ex calciatore avrebbe messo in atto durante il legame sentimentale con Elisabetta Canalis.

“Mi tradiva continuamente”

Un grande amore ma non esente da difficoltà a varie che ha spinto poi Elisabetta Canalis e Bobo Vieri a lasciarsi definitivamente.

Dopo il loro addio l’ex velina ha poi intrapreso un’importante nell’azione con l’attore George Clooney, per poi convolare a nozze con il marito Brian Perry nonché padre della figlia Skyler Eva.

Il trascorrere degli anni ha fatto anche in modo i vari ricordi brutti legati alla loro relazione non prendessero il sopravvento nella memoria di Bobo Vieri e in quella di Elisabetta Canalis. La conferma di quanto detto arriva anche da una passata dichiarazione che l’ex velina ed influencer ha rilasciato in occasione di una passata intervista: “Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto sensibile al fascino femminile. Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo. Credo di averlo scoperto sempre, o quasi sempre. Comunque, a dire la verità, qualche schiaffo se l’è preso”.

LEGGI ANCHE -> Francesco Totti e la suocera: lei è bellissima e fa un lavoro che non ti aspetti!

LEGGI ANCHE -> Roma, Mourinho sogna un giocatore dello United: si può fare!

I rapporti oggi tra Vieri ed Elisabetta Canalis

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente il trascorrere del tempo ha fatto in modo che Elisabetta Canalis e il suo ex compagno Christian Vieri trovassero la propria anima gemella, costruendo la propria famiglia e non solo.

Il tempo ha fatto anche in modo che l’ex velina e il calciatore trovassero il modo perfetto per costruire uno splendido rapporto di amicizia, la conferma di quanto detto, non a caso, ed è stata anche dal legame che ha oggi ha instaurato Elisabetta Canalis con costanza Caracciolo, nonché attuale moglie di Vieri e mamma delle sue bellissime bambine Stella e Isabel.